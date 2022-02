La Liga colombiana no da respiro. Y menos a un equipo como el Deportivo Cali, que además del calendario del torneo debe afrontar la Superliga y la Copa Libertadores, en medio de la desbandada que sufrió el campeón tras la salida de seis de los jugadores que, como titulares, conquistaron la décima estrella.



Al conjunto azucarero le ha costado el comienzo de temporada, en la que suma 3 puntos de 15 posibles en el campeonato y está en el fondo de la tabla, pero que en el juego de ida por la final de la Superliga contra Deportes Tolima, el miércoles, mostró una cara distinta y esperanzadora para lo que viene, a pesar del 1-1 en el fortín verdiblanco, en Palmaseca.



Esas buenas sensaciones que dejó el Cali contra los ‘pijaos’ deberán continuar este domingo, cuando el técnico Rafael Dudamel y sus jugadores reciban a Millonarios por la sexta fecha de la Liga. Los azules, con 8 unidades en la tabla, tampoco andan bien en el comienzo de temporada y vendrán al estadio azucarero en busca de puntos.



En la previa del partido, El País habló con Dudamel sobre sus impresiones del duelo, uno de los más resonantes del fútbol colombiano.

Contra Tolima vimos otro Deportivo Cali. ¿Siente que el equipo comenzó a despegar?

Somos conscientes de que el arranque de la Liga nos ha costado más de lo esperado, porque ciertamente la salida de jugadores y la preparación nos condicionaban un poco, pero seguíamos teniendo buenos elementos para alcanzar una mayor cantidad de puntos. El partido contra Tolima tenía un doble objetivo: competir por el título de la Superliga —el partido nos dejó con buenas chances de ir en busca del trofeo a Ibagué (el 23 de febrero)— y seguir creciendo, acercarnos al equipo tipo que estamos construyendo, y quedé satisfecho con lo realizado por los jugadores contra un rival de mucha calidad. Vi muy bien colectivamente al equipo. Y ahora viene Millonarios, que, al igual que Tolima, son los dos mejores equipos de la Liga.

¿Quedó muy frágil el plantel tras la salida de jugadores clave?

Uno intenta que los cambios sean lo menos traumáticos posible cuando son uno o dos jugadores, pero cuando son más del 30 % del equipo, naturalmente se siente, sobre todo por la calidad y jerarquía de los que se fueron, porque había un conjunto consolidado, que podría tener por seguidilla de partidos algún retoque, pero ya la base estaba, y se trastocó todo. De Amores en la selección uruguaya, Preciado en la colombiana; la defensa quedó huérfana sin Menosse, Darwin y Angulo; la ausencia de los dos volantes de primera línea, Teófilo suspendido… entonces, teníamos un buen recambio en talento, pero la experiencia y la jerarquía son necesarias, y sufrimos su ausencia.

Le ha tocado apurar el estreno de los refuerzos, que no es lo ideal. ¿Eso quiere decir que pronto veremos también a Yony González?

Sí, la opción de Yony va a estar muy latente, porque al no haberlo podido incorporar temprano al trabajo y la planificación del cuerpo técnico y el preparador físico, habrá que ir sumando esas cargas en medio de la competencia. Tendremos en marzo algunas semanas largas que nos van a permitir oxigenar más a los jugadores y sumar un trabajo más de fondo. Mientras tanto, la mayor preparación de ellos va a ser dentro de los partidos oficiales. Y yo, como entrenador, me tengo que apoyar en el cuidado diario de ellos y la experiencia en su carrera para que en los partidos tengan esa capacidad de resolución.

Se fueron con Preciado los goles. ¿Cómo suplir esta necesidad?

No, los goles van a llegar, de una u otra manera. Antes de Preciado también había goles, y ahora, después de Preciado, igualmente vamos a encontrarlos. Hay que alinear, consolidar parejas, duplas de ataque que nos permitan encontrar nuevamente goles, pero que van a llegar, van a llegar.

Usted ya había vivido esta situación cuando llegó como técnico del Cali y el equipo estaba en la casilla 16. Ahora también está en el fondo de la tabla. Toca empezar a sumar ya...

No hay margen de error, tenemos que recuperar terreno, somos conscientes de ello, pero lo hecho contra Tolima nos deja muy optimistas.



Viene la Libertadores en marzo y lo ideal es que no se junten dos retos en esta época: sumar en Liga y sumar en el torneo continental...

Eso es lo que uno planifica en el principio, y qué bueno sería lograrlo, pero todo esto que se nos ha presentado en el arranque nos va a llevar a que cuando comience la Copa estemos peleando el ingreso a los ocho de la Liga y así lo afrontaremos.

¿Siente que tiene plantel para la Copa Libertadores?

Vamos a llegar muy bien y vamos a cumplir nuestros objetivos.