¡Lluvia de goles!: Alianza Petrolera empató 4-4 contra Deportivo Cali por la octava fecha

‘Toma y dame’ se dice en el fútbol. Y eso fue lo que sucedió este viernes en el estadio Daniel Villa Zapata de Barrancabermeja, en el duelo entre Alianza Petrolera y Deportivo Cali por la octava fecha de la Liga colombiana.



En solo 45 minutos, los del segundo tiempo, ambos equipos marcaron ocho goles, que al final dejaron un emocionante empate 4-4.



El primer tiempo pudo tener goles a favor del Cali, pero Kevin Velasco estrelló un balón en un poste y Ángelo Rodríguez erró frente al arquero José Chunga, que le ganó el duelo.



Pero el segundo tiempo fue distinto en las vallas. Siguió el partido con el mismo ritmo intenso, el ‘toma y dame’, y el que primero pegó fue Alianza, en el minuto 52, con un gol de cabeza de Pablo Bueno, quien supo anticipar la defensa.



Cinco minutos más tarde, en el 57, Kevin Londoño puso la cuenta 2-0 y parecía que el Cali se derrumbaría.



Pero no sucedió así. El equipo de Máyer Candelo sacó fuerzas de donde no parecía tenerlas y encontró, parcialmente, petróleo en Barrancabermeja.



El equipo no bajó los brazos y emprendió constantes ataques por los costados.



En una de esas acciones, Kevin Velasco soltó un fuerte remate que se estrelló en el horizontal y en el rebote pescó a Ángelo Rodríguez bien ubicado, quien remató y mandó la pelota al fondo, en el minuto 61. 2-1 la pizarra.



El propio Ángelo empató el juego apenas ocho minutos después, en el 69, mediante un golpe de cabeza tras centro de Yony González. 2-2 y prometía más el partido.



Y así fue. Carlos Robles, desde fuera del área, mandó un disparo que rozó la pierna de un zaguero y descontroló a Chunga para el 3-2 a favor de los ‘Azucareros’. Inimaginable lo que sucedía.



Herido por la remontada del Cali, los ‘petroleros’ apuraron y en el minuto 84 lograron la paridad, por medio del recién ingresado Julián Guevara. 3-3 estaba la cuenta. Y había más.



Alianza llegó al cuarto gol gracias a Bryan Gil, en el minuto 87, para inclinar la balanza a su favor, y parecía que entonces ahí pararía la lluvia de goles, pero no fue así.



Una falta contra Teófilo Gutiérrez fue sancionada como penal y en el 90 + 7, Kevin Velasco ejecutó y marcó para el 4-4 definitivo.



Un partido emocionante en cuestión de goles. Con un buen primer tiempo, pero una mejor segunda parte en la que ocho goles y ataques de lado y lado pagaron la boleta.