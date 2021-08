Liga Femenina: Deportivo Cali avanzó a semifinales y América quedó eliminado

Suertes distintas vivieron este domingo el Deportivo Cali y América en el desenlace de la fase de grupos de la Liga Femenina 2021.



El cuadro caleño se clasificó las semifinales luego de vencer 2-0 al Independiente Medellín, en la cancha del estadio Deportivo Cali, en Palmira, mientras que las 'escarlatas' se quedaron por fuera del torneo a pesar de lograr un triunfo 2-0 sobre Real Santander, en la fecha donde se definieron los cuatro equipos que lucharán por el título.



Las ‘azucareras’ llegaron con la primera opción para clasificar, pues llegaron siendo líderes de la zona ‘B’ con 20 puntos. Aunque esa ventaja no era suficiente ya que era necesario obtener la victoria frente a las ‘poderosas’, para no depender de otros resultados.



El primer tiempo fue muy discreto para las locales. Se aproximaron en varias ocasiones al arco defendido por la golera Angie Mina, no tuvo la fortaleza para definir las acciones y abrir el marcador.



Sobre los 57 minutos pase largo de María Reyes para Manuela Pavi, quien con velocidad deja atrás a su marca, la golera del Medellín Angie Mina sale para cortar el avance, pero la habilidad de la jugadora número ‘10’ del verdiblanco logra eludir a la guardameta y define a ras de grama el 1 a 0 a favor de las locales.



Cuando el tiempo marcaba los 65 minutos llegó el segundo gol ‘azucarero’. María Camila Reyes apareció en el área del DIM para conectar el balón después del centro por derecha de Manuela Pavi y así ampliar la diferencia a dos anotaciones.



A los 83 minutos la figura de la cancha Manuela Pavi le pondría la ‘estocada final’ para la clasificación del Cali. Pase largo desde el área defensiva del verdiblanco para la goleadora del juego, quien otra vez aprovechó su velocidad y frente a Angie Mina anotó su doblete para sentenciar el juego.



Al final, triunfo y clasificación del Deportivo Cali, quienes terminaron líderes invictas con 22 puntos siendo las únicas representantes del Valle del Cauca en las finales del fútbol femenino.

América se quedó por fuera

Las dirigidas por el técnico Andrés Usme llegaron al duelo frente a las santandereanas con la meta clara de lograr la victoria, independiente de lo que ocurriera en los otros estadios, pues la consigna era luchar hasta el final por entrar a la fase final.



Propuesta ofensiva que a los 10 minutos de juego se tradujo en el primer gol para las escarlatas. La delantera venezolana Joemar Guarecuco le sirve el balón a la capitana Catalina Usme, quien elude su marca y frente a la golera de Real Santander definió para abrir el marcador.



Para la etapa complementaria las cosas mantuvieron el mismo ritmo. Sobre los 90+2 América logró ampliar el marcador a 2-0 con la anotación de la venezolana Joemar Guarecuco.



Aunque las escarlatas pusieron todo en cancha y mantuvieron el resultado a su favor, los puntos no le alcanzaron y se quedaron por fuera después de haber terminado terceras con 20 puntos.



Datos

Los cruces de las semifinales serán Independiente Santa Fe vs. Atlético Nacional y Deportivo Cali vs. La Equidad.



Las semifinales de la Liga femenina comenzarán el miércoles 1 de septiembre. Cali iniciará como visitante.