¿Les sonará la idea? Proponen que Deportivo Cali vuelva a jugar en el Pascual Guerrero

Deportivo Cali vive un temporada 2022 de infierno. Es último de la tabla de posiciones y la reclasificación, y en este semestre, después de disputar nueve juegos, todavía no sabe lo que es ganar.



Con esta compleja situación, el secretario de Deporte y Recreación de la ciudad, Carlos Diago, planteó la posibilidad de que el conjunto azucarero regrese por un tiempo a jugar sus compromisos de local en la cancha del estadio Pascual Guerrero.



Esta propuesta busca acercar al fanático verdiblanco que no ha vuelto al estadio del Deportivo Cali por la mala campaña y los problemas que siempre se presentan para viajar al escenario deportivo por su ubicación fuera de la ciudad, exactamente en el corregimiento de Palmaseca.



“Yo soy hincha del Deportivo Cali y me gusta su estadio, pero les pregunto, cuál queda más fácil para acceder, el de Palmaseca o el Pascual”, comentó el Secretario en diálogo con el programa Zona Libre de Humo.



Sobre las condiciones para el equipo azucarero, Diago manifestó: “En el caso del Pascual no le cobraríamos ningún servicio a diferencia de Palmaseca, donde no podemos ayudarle".



Sin embargo, esta medida podría ser contraproducente para el verdiblanco pues depreciaría el estadio Deportivo Cali y habrían problemas con los dueños de palcos. Eso, sin mencionar que la seguridad se vería afectada por el tema de barras bravas.



De momento, no hay una posición oficial por parte del conjunto verdiblanco, que sigue preparando lo que será el juego de este sábado frente al Atlético Bucaramanga en casa, por la fecha 11 de la Liga.