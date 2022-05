Las reacciones del Deportivo Cali tras la derrota en la ciudad de Tunja contra Patriotas 

Deportivo Cali cayó este domingo 3-0 ante Patriotas por la última fecha del primer semestre de la Liga colombiana. Estas fueron las reacciones de los verdiblancos luego de esta derrota.



"El rendimiento es pobre, los números lo dicen, no hay más nada que decir, hace 4 meses vivimos momentos dulces con un título cuando no lo esperábamos, hoy nos toca sufrir desde otra perspectiva", expresó el asistente técnico, Marcos Matias,



Por otro lado, el venezolano pidió excusas pro el fracaso de este primer semestre y justificó que fue por haber estado enfocados en el torneo internacional.



"Este 30% de rendimiento en Liga es porque hemos enfocado nuestros esfuerzos al torneo internacional. Ha sido malo el semestre y a lo que enfocamos debemos sacarle respuesta", dijo Matias,



Por otro lado, Humberto Acevedo, uno de los pocos que ha tenido un buen nivel, presentó excusas a la hinchada verdiblanca.



"Tanto yo como mis compañeros tenemos que seguir mejorando, la verdad hoy no estuvimos a la altura de lo que es Deportivo Cali. Para salvar el semestre debemos pasar a la segunda fase de Libertadores".



Por último, Acevedo aseguró que están enfocados en el partido del próximo jueves y que podrán salvar el semestre con la clasificación a Libertadores.



"Nos duele como no tienen idea el resultado de hoy (domingo), eso es el fútbol, pero en 15 días podemos estar felices celebrando la clasificación en Libertadores y terminar el semestre de la mejor manera".