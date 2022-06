Las reacciones de Rafael Dudamel luego del empate ante Melgar por la Copa Suramericana

Deportivo Cali empató 0-0 ante Melgar de Perú por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Suramericana. Los 'Azucareros' tuvieron un bajo nivel futbolístico en el regreso a competencias luego de la pretemporada.



"Fue nuestro primer partido de la temporada y ellos están finalizando el torneo. Son un equipo con fluidez en su juego y un funcionamiento establecido. Sabíamos lo que íbamos a enfrentar. Destacamos la capacidad del rival y dentro de todo lo que fue el partido, tengo que reconocer el esfuerzo que hicieron los jugadores. Reconozco el esfuerzo de jugadores como Burdisso o Mera, que mostraron carácter para mantener firme al equipo", comentó Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali.



Los 'azucareros' no pudieron generar muchas opciones de peligro. Así como el semestre pasado, se le vio dificultad con el gol. Además, dos errores infantiles les costó la expulsión de Carlos Lucumí y Daniel Luna.



“Para jugar y ganar a estos niveles hay que tener mucho temple, carácter y buen juego. Debemos fortalecernos en esos aspectos. Tenemos un plantel talentoso pero en la adversidad debemos ser más fuertes. Podemos hacerlo. Cuando no tenemos la pelota el equipo se frustra y no disfruta el saber defenderse. Y cuando la tenemos, somos consecuencia de esa emoción que reprochamos y no nos permite tener fluidez para jugar”.



Por otro lado, el timonel verdiblanco reconoció el mal partido que tuvieron y le mandó un mensaje a la hinchada.



"Comparto la inconformidad de la hinchada porque quiere vernos hacer un mejor juego colectivo. Estamos trabajando en eso. Hay características de nuestros futbolistas que nos llevan a explotar lo mejor de ellos y hoy eso es la verticalidad; enfrentamos a un muy buen equipo, que nos estudió y con esa adversidad sacamos un 0-0 que deja la llave abierta para la vuelta”.



Por último, Dudamel habló sobre el tema de las contrataciones del Deportivo Cali, ya que todavía no se ha cerrado el fichaje de pases y el inició de la Liga está a la vuelta de la esquina (10 de julio).



"Didier Delgado tuvo mi visto bueno para entrenar y teniendo en cuenta que es de la casa; nos puede ayudar como lateral o extremo, he planteado su posibilidad. Sobre Ítalo Cortés, yo no lo pedí para el equipo. Antes, las decisiones de ese tipo se hacían de manera Consensuada".



El partido de vuelta frente a Melgar será el 6 de julio a las 7:30 p.m hora colombiana.