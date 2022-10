"La expresión futbolística que dio Deportivo Cali en Bogotá me gustó": Jorge Luis Pinto

Deportivo Cali perdió este sábado 1-0 en su visita a Santa Fe en El Campín lo que representó la primera derrota en la era de Jorge Luis Pinto con los verdiblancos.

"La expresión futbolística que dio Cali en Bogotá me gustó, fue un equipo colectivo, táctico, que buscó el partido. Desafortunadamente, recibimos ese gol, pero hubo cosas muy buenas, Cali mostró nuevamente esa semblanza de un equipo grande que viene a la capital a proponer", analizó el estratega santandereano.

Los 'azucareros' son penúltimos de la Liga con 13 puntos y ante Santa Fe ajustaron su décima derrota del semestre.

"Me voy contento por la producción de todos los jugadores, hubo cosas muy buenas, el segundo tiempo me encantó y me alegra por los muchachos que han venido trabajando. Este equipo está progresando y va a progresar mucho más", agregó Pinto.

Deportivo Cali enfrentará en la última fecha a Patriotas con lo que despedirá la temporada 2022.

"Me gustó la línea de 5, es la primera vez que la hago. Vi una línea de 5 comprometida, con concepto táctico y con funcionalidad ofensiva y defensiva porque los hombres más importantes en ataque fueron los laterales", concluyó.