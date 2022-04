Jorge Marsiglia: ¿Cuáles son las razones de su ausencia en el Deportivo Cali?

Jorge Marsiglia no ha estado en los últimos juegos con el Deportivo Cali y desde ya se prenden las alarmas para conocer las razones por las cuales el defensor no aparece en nómina.



El último juego donde apareció el futbolista de Sahagún, Córdoba, fue en el clásico vallecaucano frente al América donde igualaron a un gol, en la cancha del estadio Olímpico Pascual Guerrero.



Después de ese compromiso, el equipo 'azucarero' enfrentó a Fortaleza por el juego de ida de la Copa y a Rionegro Águilas por la fecha 17 de la Liga. En ninguno de los dos partidos apareció Marsiglia.



En un comienzo se habló de problemas físicos y que los estaban cuidando para que pudiera aparecer en el compromiso frente a Always Ready, por la tercera jornada de la fase de grupos de la Copa Libertadores.



Sin embargo, al parecer el problema podría ser un poco más complejo, tal como lo dejó entrever el técnico Rafael Dudamel cuando se le preguntó por el futbolista luego de la derrota frente a Rionegro del pasado domingo.



“He acatado las directrices de los dirigentes y el cuerpo médico. Hay que mantener las evaluaciones médicas con Jorge y después de ellas los médicos serán los encargados de poder dar su parte”, dijo en un comienzo el entrenador venezolano.



Sobre las especulaciones acerca de su estado de salud, dijo: “Jorge Marsiglia ha venido trabajando en menor intensidad con el grupo. No ha sido tenido en cuenta por ello. Sencillamente hay que ser cauteloso con lo que se dice. No nos podemos prestar a especulaciones. Esperemos que pueda estar pronto con nosotros”.



Lo confirmado hasta el momento es que el defensor de 23 años se encuentra este lunes realizando varios exámenes médicos para conocer las razones de sus problemas médicos y poder proceder con su proceso de recuperación.



Además, por esta situación Jorge Marsiglia no viajó con el grupo de jugadores y cuerpo técnico a Santa Cruz de la Sierra, donde el Deportivo Cali realizará su concentración para preparar lo que será este jueves su compromiso frente a Always Ready por Libertadores, en La Paz, Bolivia.



El defensor cordobés es una de las piezas clave del equipo orientado por Rafael Dudamel, fue fundamental en la consecución del título en diciembre de 2021 y junto al argentino Guillermo Burdisso han logrado ser la pareja de centrales en esta temporada 2022.