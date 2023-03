Jorge Luis Pinto valoró el esfuerzo de sus dirigidos en el triunfo sobre Leones por la Copa Colombia

Deportivo Cali regresó al triunfo en la temporada 2023 luego de siete juegos sin obtener victoria. En esta ocasión, fue en el juego de vuelta de la fase II de la Copa Colombia frente a Leones.



Los 'azucareros' derrotaron al conjunto antioqueño 2-0 con anotaciones de Andrés Arroyo y John Vásquez, en el compromiso disputado en la cancha del estadio de Palmaseca.



Al final del compromiso, el técnico Jorge Luis Pinto valoró el trabajo de sus jugadores para conseguir la victoria en la Copa: "Contento por el triunfo que nos da alegría a todos. Estamos aprovechando la experiencia de los jugadores en la Copa".



Algo que también rescató fue el compromiso y seriedad de los juveniles en este torneo: "El promedio de hoy fue de 22 años, muchos canteranos y eso beneficia al club. Hubiera querido haber definido la serie en el primer tiempo con todas las opciones que tuvimos, pero no se pudo".



Uno de los puntos altos fue el desarrollo futbolístico del doble cinco: "Lo de Enrique Camargo fue muy bueno en el partido, Kevin Salazar también lo hizo bien a pesar de que venía de mucho tiempo sin jugar".



Sin embargo, no todo es positivo puesto que el técnico Pinto confirmó que el paraguayo Gustavo Ramírez se encuentra de nuevo en departamento médico: "Él no está apto para jugar, se resintió de su lesión y entró en fase de recuperación. Ya esta semana miraremos cómo avanza a ver si puede estar el domingo".



El próximo partido del Deportivo Cali será frente al Atlético Huila este domingo por Liga. Mientras que, por Copa Colombia, espera rival que saldrá del enfrentamiento entre Jaguares y Llaneros.