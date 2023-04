Inolvidable: así recuerda el 'Pecoso' Castro a Miguel Escobar, su compañero en Deportivo Cali

Deportivo Cali conformó en los años 70 una zona defensiva que fue de las mejores en el fútbol colombiano.



Además de Pedro Zape en el arco, como lateral derecho estaba William Ospina (qepd), de centrales jugaban Miguel Escobar y Henry Caicedo (ambos fallecidos este año) y como lateral izquierdo era titular Fernando 'Pecoso' Castro.



Fueron varios años juntos y también varios títulos que alcanzaron con la divisa azucarera.



El 'Pecoso' recibió la noticia del fallecimiento de Miguel Escobar en su casa de Manizales, lamentando lo sucedido porque recientemente la familia del Deportivo Cali había recibido otro duro golpe con la muerte de Henry Caicedo.



Castro recordó a Miguel Escobar, su amigo de zaga en el cuadro verdiblanca, asegurando que era muy tranquilo y un hombre que desde la zona defensiva veía muy bien el fútbol.



"Miguel era un tipo tranquilo, un hombre serio, respetuoso y elegante para jugar. Era nuestro capitán en el Cali y en la Selección Colombia. No necesitaba atropellar a nadie, ni gritarle a nadie", recordó el 'Pecoso'.



Agregó que "era una persona muy trabajadora, se entrenaba al 100%. Cuando nosotros llegábamos al entrenamiento, Miguel ya estaba ahí desde hacía rato, era un ejemplo para todos".



Señaló el 'Pecoso' Castro que Miguel Escobar no cabeceaba bien, "pero muy poquitos delanteros le ganaban por arriba porque él sabía saltar y en qué momento hacerlo. Y cuando se tiraba al piso de una le sacaba el balón al delantero contrario... era un maestro".



Castro lamentó las pérdidas de dos de sus compañeros este año, Henry Caicedo y ahora Miguel Escobar.



"Los dos jugaban de centrales, eran unos monstruos; a Henry no le ganaba nadie por arriba, y Miguel paraba el balón con el pecho y salía jugando con mucha técnica", señaló.



El cuerpo de Miguel Escobar seguramente será velado durante unas horas en la sede del Deportivo Cali en fecha por confirmar.