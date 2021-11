Deportivo Cali igualó con Caldas y avanzó a las semifinales de la Liga colombiana

Deportivo Cali no pasó del empate a cero goles en la tarde de este domingo frente al Once Caldas, en el cierre de la fecha 20 de la Liga colombiana.



El equipo dirigido por el venezolano Rafael Dudamel contaba con la tranquilidad de estar dentro del grupo de los ocho primeros y de contar con el empate como la primera opción para asegurar su cupo en las finales del campeonato.



Sin embargo, el Deportivo Cali salió a ganar su compromiso frente al eliminado Once Caldas y por ello puso lo mejor de su nómina para conseguir la victoria que le permitiera subir posiciones en el tablero general de la Liga.



Sobre los dos minutos Andrés Colorado recibió un centro de Teófilo Gutiérrez en el área rival, el exCortuluá logra impactar de cabeza la pelota, pero con mala fortuna pues el remate se fue desviado.



Diez minutos después el mismo Colorado tuvo la oportunidad de abrir el marcador en el estadio Deportivo Cali, luego de un centro a ras de grama de Teófilo Gutiérrez que le permitió sacar un potente remate, pero un defensor caldense sacó la pelota de la raya y evitó la caída de su arco.



La intensidad que se había mostrado los primeros minutos bajó drásticamente, principalmente por las malas entregas en zona ofensiva del Cali y la poca producción en ataque por parte del Once Caldas de Manizales.



Lo único que hicieron los caldenses en la etapa inicial fue un remate sobre los 27 minutos, que despejó sin problemas el defensor central Jorge Marsiglia.



Para la etapa complementaria el Deportivo Cali salió con los mismos once jugadores que iniciaron el compromiso, ya con algunas recomendaciones que les hizo el técnico Rafael Dudamel en el medio tiempo.



Sobre los 49 minutos se acercó el Cali por medio del delantero sanandresano Ángelo Rodríguez, quien recibió un pase de John Vásquez y con mala fortuna que su remate fue atajado por el golero visitante.

Luego fue Teófilo Gutiérrez quien lo intentó de media distancia, pero la pelota se fue alta.



Quien la tuvo en los últimos minutos para marcar fue el delantero Hárold Preciado, que recibió un pase de Teófilo para sacar un potente remate, pero que desafortunadamente no terminó en gol.



Sin goles, pero con la alegría de haber asegurado su clasificación, terminó el compromiso en el estadio Deportivo Cali, frente a los más de 10 mil hinchas que fueron a apoyar al verdiblanco.



El elenco de Rafael Dudamel llegó a 31 puntos y se ubicó en la séptima casilla de la tabla de posiciones, tras cumplirse la jornada 20 del rentado nacional.



Ocho victorias, 5 empates y 7 empates fue el balance del Deportivo Cali en la fase regular del torneo.



De la mano del venezolano Dudamel, el Cali se consolidó en las últimas fechas obteniendo importantes resultados y con buenas sensaciones pudo avanzar a las finales.



Además, que con el fútbol que ha venido desarrollando el ‘azucarero’ lo convierten en uno de los candidatos para quedarse con la estrella de diciembre.



El cuadro azucarero espera este domingo en la noche conocer los rivales que tendrán en los cuadrangulares donde Nacional y Millonarios serán las cabezas de grupo.

Datos:

Deportivo Cali terminó en la séptima casilla del campeonato con 31 puntos y +6 en su gol diferencia.



El técnico Rafael Dudamel recibió al ‘azucarero’ en la casilla 14 y poco a poco levantó el nivel del equipo, al punto de convertirse en protagonista de la Liga.



Por la reclasificación Deportivo Cali ocupa la casilla 5 con 65 puntos y +10 en su gol diferencia.



De momento, el verdiblanco estaría clasificando a la Copa Suramericana del 2022.