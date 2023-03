¿Ha pensado en renunciar? Jorge Luis Pinto habló claro sobre su situación en el Deportivo Cali

La difícil situación económica del Deportivo Cali, sumado a la crisis de resultados ha disparado los rumores sobre una posible renuncia del técnico Jorge Luis Pinto.



En los últimos días surgió la versión de que el presidente del equipo, Luis Fernando Mena, daría un paso al costado, agobiado por las duras críticas que ha recibido de algunos socios e hinchas.



Los rumores apuntaron a que en caso de irse Mena, Pinto también dejaría al Deportivo Cali, entendiendo que fue el directivo quien lo contrató.



Sobre esa versión, el técnico santandereano fue claro al afirmar que nunca ha pensado abandonar el barco, y menos ahora en la situación en que está el equipo.



"No me ha pasado por la cabeza irme del Deportivo Cali, sueño y creo en mi trabajo y estoy confiado en que podemos corregir los errores", aseguró Pinto en 'Zona Libre de Humo'.



Agregó Pinto que el tema económico, aunque real, no es del resorte del cuerpo técnico. "La falta del pago de salarios puede molestar, pero no estamos para eso, eso no afecta en mi trabajo ni en el de los jugadores".



Por último, el timonel santandereano reconoció que lo que sí existe en el plantel es una enorme preocupación por los resultados que se han venido dando.



"Es un momento difícil y crítico, sale uno golpeado, porque los muchachos están trabajando, estamos muy preocupados, todos nos sentimos mal", manifestó.



Deportivo Cali está parcialmente por fuera del grupo de los ocho y su próxima salida será ante el Deportivo Pasto, en el estadio Libertad.