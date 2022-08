"Estoy feliz por la valentía de mi equipo": Máyer Candelo tras el empate ante Unión 

Deportivo Cali volvió a dejar escapar una victoria cuando la tenía en las manos. Los 'azucareros' empataron contra el Unión Magdalena por la novena fecha de la Liga.



"Estoy muy feliz por la valentía y el esfuerzo de mi equipo, no hay nada que recriminar, solo merecen es aplausos porque todos los días demuestran la valentía para querer que esto cambie", comentó Máyer Candelo.



El verdiblanco completó 8 fechas sin ganar en la Liga colombiana. El equipo 'azucarero' es último de la tabla con solo cuatro puntos. Ante el Unión, segundo de la tabla, no pudieron sumar de a tres.



"Tengo que rescatar que con 10 jugadores los muchachos se esforzaron, no es fácil jugar contra un gran equipo como lo es Unión, por nombre de pronto no lo valoramos, pero por juego está mostrando su categoría", dijo Candelo.



Por último, Máyer se refirió a la expulsión de Teófilo Gutiérrez, quien vio por segunda vez en el semestre el cartón rojo.



"Yo aquí no hablo con 'Teo' sino con todos, esto es un equipo donde tengo que tener comunicación con todos para buscarle una solución a esto. Hoy fue un día difícil, pero con 10 jugadores mi equipo fue valiente y se esforzó.