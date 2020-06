¿Están de acuerdo? La polémica opinión de 'Cheché' Hernández sobre la capitanía del Deportivo Cali

Daniel Molina Durango

José Eugenio el 'Cheché' Hernández, extécnico del Deportivo Cali, dio este sábado una polémica opinión sobre el tema de la capitanía actual del equipo azucarero, generando revuelo en las redes sociales.

En una entrevista con el periodista 'Petiso' Arango, de Zona Libre de Humo, 'Cheché', campeón de Liga con el Cali en 1998 y subcampeón de Copa Libertadores en 1999, criticó abiertamente que el capítán actual del equipo (Juan Camilo Angulo) sea alguien con pasado en el América, el rival tradicional de los azucareros.

"Puede causar piquiña o lo que sea, pero no concibo que un jugador que estuvo allá, en el otro lado de la autopista, venga acá y sea capitán del Deportivo Cali, eso no lo entiendo", aseguró Hernández.

"No me gusta, hay una rivalidad grande y tiene que haberla entre los dos equipos de la ciudad. Siempre existió eso y no entiendo por qué hay jugadores de allá que vienen a jugar al Cali", insistió.



Le puede interesar: El día que Anthony el ‘Pitufo’ de Ávila le marcó gol al Deportivo Cali con 46 años

#PreguntaElPetiso "En mi mente no está, puede causar piquiña o lo que quiera causar, pero no concibo que un jugador que estuvo allá en el otro lado de la autopista venga acá y sea capitán de @AsoDeporCali, no lo entiendo" Cheché Hernandez

Link: https://t.co/wtMRfCaifypic.twitter.com/pB0CPOVfRZ — Carlos Arturo Arango (Petiso) 😉 (@ElPetisoArango) June 20, 2020

Aunque 'Cheché' no mencionó directamente a Angulo, se entiende que se refiere al lateral derecho, quien llegó al Cali en el segundo semestre del 2018 y, en el 2019, se volvió capitán del equipo debido a su buen rendimiento.

Angulo, de 31 años, nació en la divisiones menores del América, donde fue campeón en el 2008 y artífice del ascenso del equipo a la A en el 2016.

Con el Cali, Juan Camilo ya acumula 77 partidos y un gol, siendo casi siempre titular indiscutido del equipo.

Pero el buen rendimiento de Angulo, al parecer, no es suficiente para 'Cheché'. "Esto no es de profesionalismo, es de sentimiento".

Esta no es la primera polémica de Hernández con el América. En el 2009, cuando dirigía por segunda vez al Cali, el entrenador bogotano se había burlado de la posible titularidad de Anthony el 'Pitufp' de Ávila en un clásico. "A mí un viejito no me puede hacer un gol", había dicho.

Sin embargo, en ese partido, el 'Pitufo,', con 46 años, anotó en el triunfo 3-1 de los escarlatas.

¿Qué opinan de las declaraciones de Cheché?