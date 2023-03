"Estamos golpeados, lo sentimos por toda la familia del Deportivo Cali": Jorge Luis Pinto

Deportivo Cali no levanta cabeza en la Liga colombiana y tras perder este miércoles 2-0 en su visita ante Santa Fe, es ahora último en el rentado nacional.

El elenco orientado por Jorge Luis Pinto sigue sin encontrar el rumbo y completó seis partidos sin ganar. Situación que ahonda la preocupación entre sus hinchas.

"Estamos en proponer, en no meternos atrás y no se nos dan las opciones. Tenemos el arco cerrado, no tenemos la claridad suficiente y en descuidos nuestros nos hacen los goles. Estamos tristes, estamos golpeados, lo sentimos por todo lo que es la famila del Cali, por la hinchada, directivos y jugadores. Es algo que no se puede negar", comentó Pinto en la rueda de prensa posterior al duelo en Bogotá.

Cali es colero de la Liga con 7 puntos y en la tabla del descenso sigue cediendo terreno.

El experimentado entrenador fue consultado si un mal resultado en clásico del domingo ante América en Palmaseca ocasionaría su salida del banquillo verdiblanco, a lo que Pinto contestó: que "es una pregunta para los directivos, especialmente para el presidente. El día que yo decida irme es porque yo quiero y se lo he dicho al presidente. Del clásico le vamos a prestar toda la atención, con todo el análisis. Es un partido de vida o muerte para todos nosotros, desde el técnico hasta los jugadores".

Cali ajustó su cuarta derrota en la Liga y eso ha hecho que la presión aumente para el plantel que sigue sin festejar.

"El partido nos lo complicamos nosotros. Es inentendible porque son jugadores maduros, que tienen mundo futbolístico, que han estado en otros equipos. La verdad no tengo expresión para determinar lo que está pasando", concluyó el adiestrador del Cali.