Deportivo Cali enfrenta al DIM pensando en obtener el boleto a semifinales de la Liga Femenina

La última fecha de la fase de grupos de la Liga Femenina está para alquilar balcón por lo que se juegan, en la zona B, cuatro equipos en contienda.



Deportivo Cali, Nacional, América y Medellín pugnan por dos tiquetes para las semifinales, lo que hace que los duelos que se jugarán este domingo a la misma hora (11:00 a.m.) sean decisivos.



Las Azucareras serán locales en el estadio de Palmaseca ante el Independiente Medellín. Deportivo Cali lidera el Grupo B con 19 puntos, pero no tiene nada seguro porque detrás están Nacional, con 18, América, con 17 y su rival de hoy con 16 unidades.



Eso quiere decir que las rojas de Antioquia también pueden clasificar y la única forma es ganándole al Deportivo Cali, y esperando que Nacional o América —uno de los dos— no gane.



Al Deportivo Cali le sirve la victoria para asegurar el cupo; pero también el empate puede ser positivo siempre y cuando América o Nacional —uno de los dos— no sume de a tres.

Cali va por su tiquete

Deportivo Cali se ha mantenido como el mejor equipo del Grupo B y por eso hoy saldrá a conseguir un triunfo que lo clasifique a las semifinales.

Las Azucareras son las únicas invictas del torneo, ya que de nueve encuentros suman cinco victorias y cuatro empates.



Para el duelo ante el Medellín, el técnico John Albert Ortiz mantendrá su línea de ataque con la juvenil Linda Caicedo a la cabeza, acompañada de Manuela Pavi y de Íngrid Guerra.



Paula Medina estará muy cerca para acompañar a las delanteras y para buscar el gol como lo hizo en el duelo anterior que terminó 1-1 frente al Atlético Nacional.



El resto del equipo sería el mismo que jugó ante las verdes de Antioquia, con Sandra Sepúlveda en el arco; Carolina Arias, Jorelyn Carabalí, Kelly Caicedo y Verónica Arcila, en defensa, y en el mediocampo María Morales y María Camila Reyes completarían la nómina que saldrá este domingo por la clasificación.



El pasado 3 de agosto Medellín y Deportivo Cali se midieron en el Atanasio Girardot, duelo que terminó igualado 1-1.