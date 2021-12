En tablas: Cali y Tolima empataron a un gol en la final ida y todo se definirá en Ibagué

Deportivo Cali no pudo sostener la ventaja 1-0 sobre Deportes Tolima, que terminó igualando el juego, y los ‘Azucareros’ tendrán que ir en busca de la décima estrella al estadio Manuel Murillo Toro, en Ibagué, el próximo miércoles, en el partido de vuelta de la final de la Liga colombiana.



En un partido donde Tolima hizo gala de su físico y el orden de sus líneas, el Cali no pudo sentirse del todo cómodo en su estadio y debió conformarse con el empate, a falta de 90 minutos para conocerse el campeón del fútbol nacional.



Hárold Preciado, por el local, y Gustavo Ramírez, por el visitante, fueron los autores de los goles.



Hasta el gol de Preciado, el partido había sido áspero, accidentado, y tuvo que ser interrumpido en varios tramos.



El defensa del Tolima Sergio Mosquera debió ser relevado por lesionarse en una acción con Ángelo Rodríguez. Previamente, el delantero le había propinado un codazo al zaguero, que fue analizado por el VAR, pero el árbitro Wílmar Roldán consideró que fue una situación propia del juego y le mostró cartulina amarilla a Ángelo.



En otra escena, Junior Hernández y Gustavo Ramírez, también del ‘Pijao’, tuvieron que ser atendidos y vendados en sus cabezas por un choque entre ellos en juego aéreo.



Como se prevía, el Cali no iba a encontrar fácilmente espacios para desplegar su juego. El visitante se cerraba bien atrás y se mostraba muy atento en el control de la marca.



Hasta antes del gol, los ‘Azucareros’ se habían atrevido con una jugada de Andrés Colorado, quien filtró un balón para que Preciado lo conectara, como efectivamente lo hizo, pero sin fortuna. Le pelota se fue por un costado.



Un tiro libre ejecutado por Kevin Velasco también había inquietado la puerta de William Cuesta, pero se fue desviado.



Y vino el gol, que le dio tranquilidad al Cali, pues no quería entrar al camerino en el intermedio del partido con la pizarra en ceros.



Un balón despejado de cabeza por la zaga tolimense cayó en los pies de Juan Camilo Angulo, que aceleró, remató y tras el rechazo del arquero el balón llegó adonde estaba Preciado, quien, libre de marca, disparó al arco para anotar. Era el minuto 42 y respiraban con mayor comodidad los locales, mientras que los hinchas se agitaban en las gradas del estadio del equipo verdiblanco.



Con ese tanto, Preciado llegó a 12 goles en la Liga e igualó en la tabla de artilleros a Fernando Uribe, de Millonarios.



Los 45 restantes

Para la parte complementaria, Ánderson Angulo, que había relevado por lesión a Mosquera, debió dejar el campo al reanudarse el juego por la misma razón. Fue relavado por William Parra.



Comenzó asustando el Tolima la puerta del Cali, con un tiro libre de Ómar Albornoz, que pasó muy cerca del palo izquierdo de la valla de Guillermo de Amores.



Pero el Cali pronto activó la presión de nuevo y por poco amplía el marcador, con un cabezazo de Hernán Menosse que se estrelló en el palo y un remate seguido de Ángelo que estuvo a punto de entrar.



Los tolimenses reaccionaron y pisaron con mayor constancia el área del Cali, por lo que De Amores tuvo que exigirse en un par de acciones.



Y llegó la paridad en el minuto 59. En un tiro de esquina, Ramírez, el delantero que era suplente y ahora es más titular que cualquiera, se adelantó con un cabezazo y sorprendió a De Amores en el primer palo para poner el 1-1. Cuatro goles tiene el paraguayo en los tres últimos juegos, seis en la Liga.



En el 67, el técnico Rafael Dudamel movió el banco del Cali. Mandó al terreno a Darwin Andrade en reemplazo de John Vásquez, quien pasó desapercibido, para que marcara el costado izquierdo y Kevin Velasco se fuera a la ofensiva.



Apostó Dudamel también por el juvenil Daniel Luna, quien relevó a Ángelo. Buscaba el técnico azucarero la victoria.



Y, efectivamente, el local arremetió, aunque le faltaba claridad y contundencia, porque Tolima se defendía con orden.



También hizo cambios el técnico Hernán Torres, que quiso darle más oxígeno al equipo. Mandó al terreno a Yohandry Orozco por Daniel Cataño. Ya antes había ingresado Andrey Estupiñán por Luis Miranda.



Pudo Preciado marcar el segundo en el minuto 86, pero Cuesta, en el mano a mano, le desvió el remate en una gran atajada. Ahogó el grito de gol de los ‘Azucareros’ el buen portero de los tolimenses.



A falta de dos minutos para terminar el partido, hubo otro mano a mano entre Preciado y Cuesta, que ganó nuevamente el arquero ‘pijao’.



El miércoles, Cali irá en busca de la estrella a territorio ‘pijao’, con la ilusión de hacer valer una gran campaña desde que se sentó Dudamel en el banco.