El venezolano Rafael Dudamel fue presentado como nuevo técnico del Deportivo Cali

Este jueves comenzó la era de Rafael Dudamel como técnico del Deportivo Cali. El adiestrador venezolano fue presentado de manera oficial como el DT de los verdiblancos.

El adiestrador de 47 años regresa a la institución azucarera donde fue campeón en la temporada 1998 y llega con el objetivo de enderezar el camino en la Liga colombiana.

"Me invade la felicidad, la emoción por un momento que había esperado hace mucho tiempo. Cuando me llamó el presidente me dieron nervios porque sentía que estaba muy cerca el regreso a casa. He seguido el andar del equipo y esta nómina tiene talento, juventud, ímpetu y experiencia. Espero complementar esos valores", comentó Rafael en el acto de presentación.

Dudamel, que reemplaza en el banquillo al uruguayo Alfredo Arias, firmó contrato hasta junio de 2022.

"No estamos acá por dinero. Estamos porque queremos llevar una nómina fantástica a un nivel superior. Y estamos acá porque cuando el equipo de tus amores te llama no le podemos decir que no", agregó el entrenador venezolano.

Dudamel viene de dirigir a Atlético Mineiro en Brasil (2020) y Universidad de Chile (2021) done no cumplió buenas campañas.

Como entrenador comenzó su carrera en el año 2010 dirigiendo a Estudiantes de Mérida en su país. Entre 2013 y 2015 orientó a Deportivo Lara y luego se vinculó a la Federación Venezolana de Fútbol donde estuvo en el cargo de seleccionador nacional de las categorías Sub-17, Sub-20 y la de mayores.

Es referente para la hinchada caleña por lo que fue su campaña con los verdiblancos en la Liga de 1998 alcanzando el titulo y un año más tarde llegando hasta la final de la Copa Libertadores.

"La hinchada me ha corroborado el cariño a través de todos los medios. Espero que nuestra casa la hagamos respetar. Es un estadio propio, que no es alquilado, ni prestado", finalizó Dudamel.

Su primer compromiso será este sábado en el clásico ante América, duelo de la jornada 9 del rentado nacional.

https://twitter.com/rafaeldudamel/status/1436022075953664003?s=20