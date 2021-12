El uno a uno del Deportivo Cali en la final ida frente al Deportes Tolima en Palmaseca

Deportivo Cal igualó a un gol frente al Deportes Tolima por la ida de la gran final del fútbol colombiano. Hárold Preciado marcó el gol para los verdiblancos, mientras que el paraguayo Gustavo Ramírez igualó el juego para los tolimenses.



Picos altos y bajos en el Cali de Rafael Dudamel, que se va de su estadio con el sin sabor de no poder ganar y tener que ir a buscar el partido en una plaza tan compleja como Ibagué.



A continuación, el uno a uno de los jugadores del Deportivo Cali en esta final ida del fútbol colombiano:



Guillermo De Amores: El arquero uruguayo demostró su gran nivel. En tres ocasiones fue determinante para salvar su valla. En el gol del Tolima se vio sorprendo por el cabezazo de Ramírez.



Juan Camilo Angulo: El lateral por derecha cumplió en la función defensiva. No tuvo mucha salida por su sector en apoyo ofensivo. Seguimos esperando su condición de buen cobrador en la pelota parada.



Hernán Menosse: El zaguero charrúa fue importante en el juego aéreo en las dos fases. Sólido en defensa y peligroso en ataque. Estrelló un balón contra el travesaño tras un cabezazo en el área del Tolima.



Jorge Marsiglia: Una de sus mayores virtudes como defensor es la anticipación para cortar balones del rival. Como ha sido la constante en los cotejos de las finales, se complementa bien con Menosse.



Kevin Velasco: Tuvo dos roles en el compromiso. En el primer tiempo fue lateral y el que más insistió en ataque. En el periodo complementario jugó como extremo.



Jhojan Valencia: De los dos volantes de recuperación es el más retrasado. Fue efectivo a la hora de quitar balones y desde sus pies intentó ser el pase de salida en ataque.



Andrés Colorado: Un partido de situaciones encontradas. En el periodo inicial fue influyente en ataque, pero en segundo tiempo, un descuido suyo en marca ocasionó la paridad de la visita.



John Vásquez: Tal vez el jugador azucarero de baja producción en el Cali. Entró en el roce con los rivales y no fue claro de mitad de campo hacia arriba.



Teófilo Gutiérrez: El capitán y referente fue bien custodiado por los defensores pijaos. Tuvo chispazos de buen fútbol, pero sin efectividad.



Ángelo Rodríguez: En el primer tiempo luchó contra los centrales del Tolima. Juega bien de espaldas al arco, como pívot, y es buen complemento para los extremos del Cali.



Harold Preciado: La figura del Cali anoche en Palmaseca. Hizo el gol de su equipo, delantero difícil de controlar y en el cierre del juego tuvo una opción clara que fue salvada por el arquero Cuesta.



Darwin Andrade: Ingresó como lateral en el segundo tiempo para permitir la subida de Velasco. Poca proyección por su costado y con mayor preocupación en defensa.



Daniel Luna: El juvenil entró en el periodo complementario por Vásquez, pero no tuvo la posibilidad de darle claridad al Cali en los metros finales.



Juan Franco: Jugó los últimos cinco minutos del partido en reemplazo de Angulo. Poco tiempo para ser importante en el cotejo.