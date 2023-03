Deportivo Cali: el socio decide el futuro del equipo en la asamblea de este sábado

La asamblea de este sábado será de carácter ordinario, pero no menos importante para el Deportivo Cali, porque allí debe nacer la propuesta para la modificación de los estatutos que le permitan hacer un viraje en su manera de capitalizarse para salir de una crisis que está al borde de hundirlo definitivamente.



Lo primero que deberá pasar es que haya cuórum (la mitad de los socios más uno), para darle trámite a la orden del día, donde el presidente deberá presentar los estados financieros y demás, y, cuando llegue el punto de las propuestas, se fije la realización de una asamblea extraordinaria.



Hoy, el Cali opera con un modelo de socios que eligen un comité ejecutivo para un período de cuatro años, pero, al decir de ellos mismos, el esquema no le ha permitido aliviar la crisis económica que lo ha azotado en los últimos años y por eso urge de la llegada de un inversionista.



El jueves, en sus redes sociales, la entidad azucarera publicó un mensaje invitando a la cita de este sábado, a las 9:00 de la mañana, en la sede Alex Gorayeb. “Nuestra meta es lograr el cuórum en esta convocatoria. Juntos por nuestros valores, por nuestra historia”.



En momentos en que el equipo vive una crisis de resultados que lo tiene en la cola de la tabla de posiciones de la Liga y en zona roja del descenso a la B, además de un endeudamiento de 106 mil millones de pesos y salarios retrasados con sus empleados, la asamblea ordinaria adquiere otros ribetes que no pueden ignorar los socios.



“Esta es una asamblea ordinaria, como la que hace cualquier empresa en el primer trimestre del año, para analizar, sobre todo, el informe del comité ejecutivo, en cabeza del presidente (Luis Fernando Mena), y todo lo que tiene que ver con estados financieros, además del informe de revisoría fiscal y otras proposiciones”, expone el socio y expresidente del club Álvaro Martínez.



“Yo diría que después de que se surta esta asamblea ordinaria, debería citarse a una extraordinaria con el único propósito, como lo vengo diciendo desde el 2015, de cambiar los estatutos de una asociación a una sociedad anónima para atraer inversionistas. Ojalá esto se logre”, precisa Martínez.



En aquella época, según Martínez, el Cali contaba con unos 1800 o 2000 socios y ya se avizoraba que era difícil el panorama del club para competir en el fútbol colombiano. Hoy son unos 1200 y muchos de ellos no cumplen con sus obligaciones.



Ricardo Cobo, uno de los socios más fieles del equipo, expone sobre la asamblea de este sábado: “Si uno es pasional, pues diría que deben renunciar el comité ejecutivo, el técnico, los jugadores y que esa sea la solución, pero, con sensatez, eso sería un escenario peor. Las respuestas en la asamblea las tiene que dar el presidente Luis Fernando Mena, quien asumió el cargo haciendo promesas que hasta el momento no se han cumplido”.



Cobo va más allá en sus declaraciones: “Mena tiene que coger el toro por los cachos y decir con claridad qué va a hacer ante esta crisis tan impresionante con propuestas viables, no con elucubraciones que vendan humo. Ya no puede darse más lujos el equipo ni estar en medio de las especulaciones, como ha sucedido en los últimos meses. La pelota la tiene el Presidente. Esperamos que nos diga qué va a hacer en lo financiero y en lo deportivo”.



Para Fernando Marín, expresidente azucarero, lo más importante que debe suceder en la asamblea es conocer qué decisiones se van a tomar para afrontar el futuro inmediato: “Debe haber un punto exclusivo para la convocatoria de una asamblea extraordinaria destinada exclusivamente al cambio de los estatutos para que lleguen inversionistas”.



Marín propone, además, que el equipo dé un paso hacia la ley 1116 o ley de insolvencia económica, que aliviaría el pago de sus deudas. En una entrevista con este diario en días pasado, el presidente Mena no descartó esa opción.



“Ya esta situación tocó fondo y ese cuento que el Cali somos todos, que cualquiera de nosotros puede ser presidente, que no puedo tener más de una acción, no, no, aquí tiene que llegar un inversionista que pueda atender ese pasivo de más de cien mil millones de pesos que tenemos, y no correr el riesgo que tenemos en este momento, porque estamos expuestos a un embargo”, resalta Marín.



El exdirectivo precisa que “los intereses nos están comiendo, por todas las deudas, como la de la Dian, y por ahora una opción que nos puede salvar es esa ley de insolvencia económica”.



Pero para que este escenario sea posible, lo primero es que haya cuórum, como lo expone el socio Germán Salcedo: “Esperemos, de verdad, romper la historia y acudir masivamente a la convocatoria; eso es lo primero; lo segundo será lograr un consenso inmediato, más allá del sentimiento, que nos permita, como responsables del presente y futuro del club, darle la vuelta al momento de manera urgente, ojalá con un cambio de estatutos”.



Para este hincha, “el cambio de estatutos permitiría vender bien aquello que no suma al fútbol, focalizarnos en lo deportivo y sacar al equipo de una crisis que apremia. No podemos seguir buscando en lugares comunes, sostenernos en lo que habitualmente hacemos y hablar de soluciones poco viables o desesperadas diferentes a fortalecer al Deportivo Cali como lo que es y ha sido: un club de fútbol al que le debemos todos los esfuerzos”.