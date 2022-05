El perfume de Teo que enamora en el fútbol colombiano (Opinión) 

Viene en un empaque con estilo francés. El frasco es cuadrado y contiene 100 mililitros. La fragancia es acuosa y espaciada, dicen los conocedores. Y se aplica con spray. Salió al mercado hace pocos días y cuesta alrededor de 45 dólares. Bueno… estamos hablando de la réplica, porque el perfume original nació en el 2006, hace ya 16 años, y vale un potosí...



Los primeros que disfrutaron de ese aroma fueron los barranquilleros. Inicialmente en un equipo de segunda división, y pronto, como debía ser, en uno de Primera. Y entonces, como las buenas fragancias, cruzó fronteras. Viajó once mil kilómetros desde Colombia a Turquía para dejar allí su toque. El mismo que se impregnó luego en Argentina, México y Portugal, y que llegó al olfato del mundo entero en un empaque amarillo llamado Selección Colombia en Brasil 2014 y Río de Janeiro 2016. Una Copa Mundo y unos Olímpicos, en otras palabras.



Desde el año pasado, ese perfume se mueve en las narices nuestras. Allí en Pance, en La Casona, en Ciudad Jardín, en Palmaseca, en el Pascual, en la Vásquez Cobo. Se viste de verde y encandila con su pelo amarillo, pero más con su fragancia, traducida en fútbol de primera, visión periférica, pases precisos y sutiles, y besos a la red con la pelota, aunque esté próximo a cumplir los 37 años. Eso será el 17 de mayo.



“Espero que les guste”, dijo el ‘Perfume’ original al referirse a la réplica cuando fue lanzada al mercado. ¡Y cómo podría no gustarnos, Teo, si es calidad garantizada! Lo comprobaron Barranquilla FC y Junior. También Racing, River Plate, Lanús y Rosario. Y ni qué decir de Cruz Azul, Trabzonspor y Sporting de Lisboa. Y ahora Deportivo Cali, un equipo fino para seleccionar fragancias como las de Desiderio, Umaña, Arboleda, Benítez, Redín, Willington y Valderrama, para no citar toda la estantería.



En el trofeo del campeonato de la Liga colombiana que ganaron los ‘Azucareros’ el pasado 22 de diciembre está impregnado el aroma de Teo. Teo 29. Se percibe en el ambiente de la sede Álex Gorayeb. En las palabras y gestos de los directivos, el cuerpo técnico y los hinchas. El miércoles pasado, el delantero de La Chinita extendió su fragancia por toda la cancha de Palmaseca. El Corinthians brasileño lo padeció. Y cuando llegó un penal, Teo cogió el balón para cobrar, y todos los aficionados abrieron el frasco del perfume y corearon su nombre. Pero Teo falló. A veces pasa también con las mejores lociones. Aprietas el spray y no sale la fragancia. Pero lo intentas de nuevo y funciona. El público lo entendió y más lo alentó. Eso es agradecimiento.



Alguna vez le preguntaron a Teo por qué le dicen el ‘Perfume’, y el barranquillero respondió como si estuviera sentado al lado del río Sena o la torre Eiffel: “Es por el trato al balón, por el buen fútbol. Pasar por la Selección Colombia con grandes jugadores me ayudó a crecer en todo sentido y a ponerle aroma a la pelota (…) Ya me conocen, cada día me echo el perfume europeo”.



Desde entonces, Eduardo Luis, el narrador de Win Sports que es el primero en sentir la fragancia de Teo cada que narra un partido suyo, popularizó e hizo viral el remoquete, al punto que hoy está envasado en un frasco cuadrado de color verde con tapa marrón y que empieza a inundar las vitrinas de los centros comerciales.



Lástima que ese perfume no haya sido del agrado de Reinaldo Rueda. Lo pudo tener en el camerino de la Selección Colombia, pero no quiso. No sé si el aroma hubiera llegado hasta Catar, pero cada día me convenzo —nos convencemos— más de que esa fragancia le hizo falta a un equipo desabrido. Porque Teo, con todos los defectos de fábrica que puede tener, huele a gol. Huele a buen fútbol. Huele a liderazgo. Huele a berraquera. Huele a hombre. No en vano es ‘le parfum’.