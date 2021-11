El otro Kevin, el de Rafael Dudamel, un acercamiento al volante del Deportivo Cali (Entrevista)

En un mes y medio, el extremo Kevin Velasco alcanzó el mismo número de goles que en toda la temporada 2019. ¿La razón? La confianza que le ha dado el técnico venezolano Rafael Dudamel desde que llegó al banquillo del Deportivo Cali.



Así lo explica el propio Kevin, un jugador tantas veces cuestionado por una hinchada azucarera que ahora solo tiene aplausos para el habilidoso futbolista de 24 años, nacido el 30 de abril de 1997 y criado en el barrio Los Alcázares de Cali.



Fue de allí, de ese popular sector del nororiente de Cali, que Velasco dio el salto a la cantera del conjunto verdiblanco por la insistencia de un tío suyo. Luego tuvo que hacer el recorrido normal de un jugador que está en construcción y pasó por el Cúcuta Deportivo y el Atlético hasta regresar al Cali, en el 2018, donde trata de ganarse ese puesto como titular que siempre ha ansiado.



Y ha hecho méritos para ello. Bajo la dirección de Dudamel, Kevin ha marcado tres goles (Envigado, Nacional y Patriotas), la misma cantidad de la temporada 2019. El último de ellos fue una bendición. Un zapatazo de tiro libre que abrió la puerta del triunfo 2-0 contra Patriotas el miércoles en Palmaseca, ante un difícil Patriotas que parecía haberle puesto cerrojo a su valla.



Este lunes, Velasco tendrá una nueva oportunidad para ratificarle a Dudamel que no se equivocó al darle la confianza. Esa mano que tantos jugadores piden y pocos entrenadores dan. Cali enfrentará como visitante al descendido Atlético Huila, y la única consigna en el estadio Guillermo Plazas Alcid es ganar.



El País habló con el extremo, quien vive un dulce momento con el conjunto azucarero.



Contra Patriotas se sufrió durante 68 minutos hasta que vino el gol suyo para un triunfo que abre las ilusiones de que el Cali clasifique a los ocho. ¿Qué ambiente se respira en la interna del equipo?

Estamos trabajando con mucha humildad, creyendo en lo que nos indica el ‘profe’ y eso, además de lo que estamos haciendo en el terreno de juego, ha hecho que se nos den los resultados.



Este Kevin de la era de Dudamel es más incisivo, más definidor. ¿Cuál ha sido el valor agregado que le ha dado el técnico venezolano?

Me ha brindado una gran confianza y eso hace que en la cancha sea más atrevido. El ‘profe’ me ha puesto a jugar y eso es importante y necesario para el jugador.



¿Cuál de los tres goles que ha marcado bajo la dirección de Dudamel le ha gustado más?

El del miércoles pasado, de tiro libre contra Patriotas. Fue un gol muy lindo y más por el significado, porque abrió el marcador de un triunfo que necesitábamos.

Era difícil que entrara esa pelota en medio de tanta gente en el área.

Mis compañeros me dijeron que tirara un ‘centro-arco’ fuerte y gracias a Dios se pudo concretar.



Usted ha sido blanco de críticas, pero ahora les está tapando la boca a esos hinchas, que solo tienen aplausos cada que juega…

El hincha siempre te va a criticar, es normal, paga por una boleta. Uno trata de dar lo mejor en el terreno de juego y seguir trabajado duro para darle más alegrías al equipo.



¿Cuántos goles tiene con el Cali?

Diez en total, y 19 como profesional.



Uno siente que el fútbol y la claridad de Teófilo Gutiérrez potencian a sus compañeros...

Teófilo es muy importante para nosotros, por su trayectoria, por ese fútbol que lo caracteriza. Teófilo hace jugar al equipo y eso nos impulsa a todos para tener un buen nivel.



¿Qué consejos le da?

Yo siempre lo he admirado a él, desde que hacía esa dupla del ‘Chateo’ con Chará en el Junior. Cuando hablamos me dice que disfrute el fútbol, que lo haga con inteligencia en la cancha y que sepa interpretar los momentos. Entonces, cuando jugamos juntos, trato de asociarme con él y hacer el fútbol fácil.



En el papel, vienen partidos que no son tan complicados para la clasificación, pero hay que jugarlos y ganarlos…

Cada partido es a estas alturas para nosotros una final y la consigna es no solo clasificar a los ocho, sino ir por el campeonato.



¿Y después?

Lo que venga. El tiempo de Dios es perfecto, siempre lo he dicho. Quiero conseguir primero objetivos con el Cali y después mirar al futuro, jugar en México, en Europa.



¿Qué jugador lo impresiona de la Liga colombiana?

Me gusta mucho Yasser Asprilla, de Envigado, es muy hábil. Y del fútbol internacional admiro a Luis Díaz, es muy grande lo que hace.



¿Debe volver James a la Selección para la doble fecha de noviembre?

Sí, claro, cuando James se pone la camiseta de la Selección Colombia es el mejor.

Y Falcao, interminable, ¿no?

Es un ejemplo para todos los jugadores colombianos, sobre todo para los jóvenes. Me alegra siempre que le va bien. Lo que hizo contra Barcelona, inmenso.



¿Sueña con la amarilla de Colombia?

Siempre. Cuando uno trabaja y hace las cosas bien, debe soñar. Algún día llega esa oportunidad y ese día hay que aprovecharla.