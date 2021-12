¡El líder azucarero! Teófilo Gutiérrez llegó, jugó y triunfó con el Deportivo Cali

Sin importar lo que pase en la final, Teófilo Gutiérrez sin duda triunfó en esta primera experiencia con la camiseta del Deportivo Cali.



El crack barranquillero estaba con un futuro incierto. Después de terminar su contrato con el Junior, el equipo de sus amores, el mismo no fue renovado en medio de versiones que decían que la familia Char, propietaria de ese club, no lo quería más allí.



A eso se le suma una lesión que le impidió jugar los últimos partidos del torneo anterior con el cuadro tiburón. Lesión que muchos aseguraban que era crónica y que lo iba a mantener alejado de las canchas por varias semanas.



Teófilo, desesperado por ese problema físico, recomendado por Mario Yepes llegó a Cali para ponerse a órdenes del médico Gustavo Portela con el fin de iniciar un tratamiento que lo devolviera de nuevo a las canchas.

Rafael Dudamel y Teófilo Gutiérrez después de un entrenamiento. Foto: Deportivo Cali / El País

A medida que adelantaba su recuperación comenzó el coqueteo entre jugador y Deportivo Cali, a pesar de que se decía que tenía diálogos también con América y Nacional.



Lo que comenzó como un rumor, se concretó: Teófilo firmó con el Deportivo Cali. Esa fue la noticia bomba a mediados de año. Los hinchas caleños celebraron, en tanto que otros, especialmente los del Junior, dudaron de su éxito en la capital del Valle por sus frecuentes lesiones.



Pero Teófilo se puso la verde, volvió a la cancha y mostró de nuevo todo su repertorio, convirtiéndose pronto en el líder del equipo y en el capitán de un equipo que busca el título. Él también apuesta por eso.



"Yo quiero salir campeón con el Deportivo Cali. Es una institución que me ha abierto sus puertas, me ha tratado bien, y yo estoy muy agradecido por eso", dijo Teófilo.



Con los azucareros suma 23 partidos y 9 goles. Es el creativo, el finalizador, el organizador, el que le da un toque diferente al balón y el que se ganó con creces el corazón de la hinchada azucarera.



"El hincha del Deportivo Cali me ha tratado bien, apoya al equipo, siempre está con nosotros; por eso el equipo quiere retribuir todo eso con un título, ese es el objetivo nuestro", señaló el jugador barranquillero.



Así es el fútbol: impredecible como el recorrido de un balón. Teófilo estaba en un mar de dudas a mediados de temporada por la lesión y el final de su contrato con el Junior, y hoy es la gran figura del Deportivo Cali, poniéndose a las puertas de alcanzar un nuevo título en su carrera.