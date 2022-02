El campeón no arranca: Deportivo Cali no suma en la Liga y sigue con problemas en su nómina

El Deportivo Cali sigue sin levantar cabeza en el rentado nacional.



El cuadro verdiblanco sumó este fin de semana su tercera derrota consecutiva y ya es una situación que preocupa entre sus seguidores.

Algunos llaman este efecto negativo como el ‘síndrome del campeón’, un periodo en el que luego de un gran logro deportivo, cuesta arrancar desde lo futbolístico.



"Es mi responsabilidad y la asumo toda. A 72 horas tenemos el siguiente partido y no hay margen de espera. Lo actitudinal es lo que no se negocia y es lo que quiero recuperar”, apuntó el técnico Rafael Dudamel luego de la derrota del domingo pasado ante DIM en la cancha del estadio Atanasio Girardot.



Y es que al actual monarca del título colombiano le ha costado demasiado el arranque de la Liga. Las bajas sensibles en su plantilla han llevado al traste de los intereses del elenco caleño.



De la nómina campeona, solo cuatro jugadores se mantienen como titulares.



El arquero Guillermo de Amores ha estado ausente en las últimas jornadas por hacer parte de la Selección de Uruguay.



Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Darwin Andrade, Andrés Colorado, Jhojan Valencia y Hárold Preciado ya no están en el equipo.

De los refuerzos que han llegado para este año, Aldaír Gutiérrez y Hárold Mosquea aún no terminan de acomodarse.



Se espera que el zaguero central Guillermo Burdisso se ponga a punto para debutar.



Los directivos siguen trabajando para reforzar el equipo. El lateral Cristian Mafla sería anunciado pronto y se busca para fichar el reemplazo de Preciado.