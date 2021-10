El camino del Deportivo Cali para llegar a los ocho, en búsqueda de la clasificación por la liga

El defensa uruguayo Hernán Menosse había advertido que tras la polémica derrota contra Atlético Nacional por la Copa Colombia, Deportivo Cali llegaba al duelo del domingo pasado por Liga, frente a Águilas Rionegro, como un “león herido”, y que había que ganar o ganar.

Dijo también Menosse, que el juego contra Águilas, por la fecha 15, era la primera de seis “finales” que restaban para tratar de meterse al grupo de los ocho equipos que pelearán por el campeonato en diciembre.



La primera de esas ‘finales’ de las que habla el zaguero charrúa, por cierto la gran figura del Cali en el estadio Alberto Grisales, ya es historia.

Con un goles de Hárold Preciado —el pase fue de Menosse— y Michael Ortega —cuando el partido expiraba—, los azucareros remontaron el 1-0 en contra y se trajeron una importantísima victoria 1-2 de Rionegro, que los dejó en la casilla 9 de la tabla de posiciones de la Liga, con 21 puntos, uno menos que el séptimo y el octavo, que son Alianza Petrolera y Jaguares, respectivamente.



“La clave para conseguir la victoria fue el carácter que tuvo el equipo y que pudimos hacer un fútbol competitivo ante un gran rival. Para mí fue fundamental levantar al grupo de la eliminación del jueves (contra Nacional en la semifinal de la Copa Colombia) y me lo ha demostrado”, afirmó el técnico del Deportivo Cali, Rafael Dudamel.



El timonel venezolano completó diez partidos en el banquillo verdiblanco, de los que ha ganado 4, empatado 4 y perdido 2, para un total de 16 puntos de 30 posibles. Su equipo, bajo su mando, ha marcado 13 goles y le han convertido 11. Su rendimiento es del 53 %.

Lo que tiene en juego Dudamel es más que la clasificación al grupo de los ocho. El entrenador llegó al equipo en un momento crítico en resultados y en vísperas de las elecciones del nuevo Comité Ejecutivo, por lo que un título para el venezolano, sean cuales sean los nuevos directivos, sería la garantía de su continuidad en el banco azucarero.



Parafraseando a Menosse, al Cali le quedan cinco ‘finales’ —quince puntos en juego— para meterse a la ‘fiesta’.



La siguiente será este miércoles, en Palmaseca, donde recibirá a Patriotas a las 6:00 de la tarde. En el papel, los boyacenses, coleros de la Liga con 11 puntos al lado de Huila (7), no serían un gran obstáculo en su propósito de seguir sumando de a tres puntos.



La siguiente estación será justamente contra el Huila, en Neiva, rival que descenderá y que tampoco significaría un impedimento para una nueva victoria. Claro, los partidos hay que jugarlos, pero las posibilidades favorecen más al Cali.



En la siguiente fecha, el Cali regresaría a casa para enfrentar al Quindío, que hoy tiene 20 puntos en la tabla (uno menos que los azucareros) y luchan por no regresar a la B.



Luego tendrá quizás el duelo más difícil de estas cinco ‘finales’ restantes, y será contra Jaguares, actualmente clasificado (octavo con 22) y que busca de todas las formas no perderse la lucha por el campeonato.

Y cerrará el Cali su objetivo de clasificar en casa contra el Once Caldas, que está casi en el sótano de la tabla y no pelea por nada en la Liga.