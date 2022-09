El adiós de Candelo: el efímero paso de un ídolo por la dirección técnica del Deportivo Cali

Le pasó también a Mario Yepes: los resultados lo terminaron condenando como técnico del Deportivo Cali, porque la afición no tuvo paciencia y pidió su salida.



Yepes, ex capitán del cuadro azucarero en su época de jugador, tomó el mando del Cali como técnico entre 2106 y 2017, y aunque los resultados no fueron del todo malos, se presentó un cortocircuito con la hinchada y eso terminó pasándole factura.



Lo mismo se repite ahora con Máyer Candelo, quien está recién 'desempacado' como técnico del Deportivo Cali y, al igual que Yepes, tuvo que dejar el cargo.



Candelo fue oficializado como nuevo timonel del cuadro verdiblanco el pasado 9 de julio de 2022. Desde la fecha hasta hoy, ha dirigido 10 partidos por Liga y el saldo no es favorable: tiene 5 empates, 5 derrotas, no ha ganado y cuenta con la valla más vencida del torneo.



Su debut fue el 14 de julio en Ibagué, perdiendo 2-0 con el Deportes Tolima. Desde allí comenzó una serie de resultados negativos que forzaron su salida del equipo.



Además de los resultados, Candelo tuvo varios problemas con Teófilo Gutiérrez, capitán y máximo referente del equipo, lo que resquebrajó la confianza del grupo y de alguna manera lo dividió, situación que se reflejó en el pobre rendimiento colectivo.



Pero la gota que rebosó el vaso fueron los hechos violentos presentados en la tarde del miércoles en el juego frente a Cortuluá, en el estadio Doce de Octubre, cuando un grupo de fanáticos del 'azucarero' invadieron el terreno de juego para amedrentar a los integrantes del verdiblanco.



En esos hechos, Máyer Candelo tuvo que salir escoltado de la cancha para evitar que fuera agredido por la multitud que se dirigió a él pidiéndole dejar al Cali, por los malos resultados.