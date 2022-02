Dudamel, campeón con el Deportivo Cali, elegido como el mejor entrenador de la Liga 2021

La Asociación Colombiana de Futbolistas Profesionales, Acolfutpro, escogió el equipo ideal de la Liga del 2021 y en él incluyó cuatro ‘azucareros’.



En efecto, los jugadores del rentado nacional votaron por el mejor técnico y los mejores futbolistas de la pasada temporada, donde aparecen el entrenador Rafael Dudamel, el volante Andrés Colorado y los atacantes Teófilo Gutiérrez y Hárold Preciado, del Deportivo Cali, que conquistó la décima estrella en diciembre.El técnico y el once ideal fueron difundidos por Acolfutpro en sus redes sociales.



Dudamel sacó campeón al Deportivo Cali el pasado 23 de diciembre frente a Deportes Tolima, luego de tomar las riendas del equipo en la casilla 16 y ponerlo en una final que supo ganar con categoría y buen fútbol.



"Representar al Deportivo Cali me llena de mucha felicidad. Lo comparto con todos mis jugadores, la junta y por supuesto, a todos los hinchas que me dan la fuerza para afrontar cada reto. Vamos por muchos más", expresó Rafael Dudamel.



Por su parte, Teófilo fue clave en ese título, al igual que los goles de Preciado, que se fue a la Liga mexicana. También la potencia y el equilibrio de Colorado, que ahora jugará en Brasil.



El once ideal lo conforman el arquero José Luis Chunga, de Alianza Petrolera; los defensas Andrés Felipe Román (Millonarios), Julián Quiñones (Tolima), Sergio Mosquera (Tolima), Álvaro Angulo (Nacional); los volantes Andrés Colorado (Deportivo Cali), Juan David Ríos (Tolima), Macálister Silva (Millonarios), y los atacantes Fernando Uribe (Millonarios), Teófilo Gutiérrez (Deportivo Cali) y Hárold Preciado (Deportivo Cali).

🏆👏 Felicitaciones a nuestro estratega @rafaeldudamel, quien fue elegido como el mejor director técnico de Colombia en el año 2021 por @acolfutpro. ⚽🇨🇴 pic.twitter.com/FioxRKb5NK — ⭐⭐⭐⭐⭐ Deport1v0 Cali ⭐⭐⭐⭐⭐ (@AsoDeporCali) February 22, 2022