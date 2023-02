Deportivo Cali se estrena esta tarde en la Copa Colombia frente a Barranquilla FC

Deportivo Cali hará su debut esta tarde (5:30 p.m.) en la Copa Colombia, cuando enfrente al Barranquilla F.C., por el juego de ida de la fase I del certamen local.



Este será el tercer juego oficial del Deportivo Cali en la temporada 2023 luego de dos empates frente al Once Caldas como local y Atlético Nacional en condición de visitante.



Para este primer sorbo de la Copa, el técnico Jorge Luis Pinto ha decidido usar una nómina alterna, buscando darle fogueo a varios futbolistas que no han podido jugar en los partidos de la Liga colombiana y darle descanso al equipo principal.



“Por la cabeza de nosotros no ha pasado salir de la Copa Colombia. Hasta la tercera fase vamos a enfrentar los compromisos con el equipo alterno que se ha entrenado muy bien, ellos nos van a demostrar que están en condiciones de responder”, explicó el estratega Jorge Luis Pinto.



Claro está que esta determinación de disputar los compromisos de la Copa Colombia con la ‘nómina B’ solo irá hasta la tercera fase de la competición.



En los viajeros a la ciudad de Barranquilla se destacan en la plantilla futbolistas como Óscar Segura, Fabry Casto y el mismo Jhon Vásquez, expulsado en el último juego de Liga frente al Atlético Nacional.