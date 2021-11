Deportivo Cali se despidió de la Copa Libertadores Femenina al caer con Nacional de Uruguay 

Deportivo Cali cayó este sábado 2-1 ante Nacional de Uruguay y resignó su clasificación a las semifinales de la Copa Libertadores Femenina que se juega en Asunción, Paraguay.



El gol de Linda Caicedo no fue suficiente para que las azucareras dejaran en cuartos de final a las uruguayas, que se instalaron en las semifinales al lado de Ferroviária e Independiente Santa Fe. Anoche se enfrentaban Corinthians y Alianza Lima por el otro cupo.



No obstante la derrota, el equipo de Jhon Álber Ortiz hizo un buen torneo, con Linda Caicedo como una de las grandes figuras.



Comenzó dominando el juego el Cali y cuando apenas transcurrían cuatro minutos tuvo una buena oportunidad de abrir el marcador Linda Caicedo. La delantera recibió un balón que vino de un pase en profundidad, pero no pudo perfilarse para definir.



Un minuto después, la delantera Yamila Badell respondió con una incursión por la izquierda y un disparo que salió elevado.



Pero vino luego un golazo de la propia Caicedo. Linda tomó un balón en la zona media, aceleró en velocidad haciendo una diagonal y dejando la marca en el camino, y cuando ingresó al área le cruzó la pelota a la arquera de Nacional, para poner el 1-0 en la pizarra, en el minuto 10. Cuarto gol de la delantera caleña en el torneo.



Parecía que el gol les daría más confianza a las azucareras para ampliar el marcador, pero las uruguayas apelaron al juego aéreo en busca del empate.



De esa manera, en el minuto 19 hubo un cobro elevado que burló la defensa caleña y llegó hasta donde Badell, quien tocó la pelota para direccionarla al arco y vencer a la arquera Priscila Tapia y poner el 1-1. Badell tuvo que abandonar poco después la cancha por una lesión.



La etapa complementaria perdió algo de ritmo. Fueron las jugadoras de Nacional las que comenzaron pisando el área del Cali, que perdía por momentos la conexión para construir jugadas.



Las jugadoras uruguayas se juntaban bien en el medio y en la zaga y a las azucareras les costaba hilvanar jugadas para irse en busca de la victoria.



Y vino luego el baldado de agua fría para el Cali. Desde el fondo lanzaron un balón aéreo que le permitió a la volante Esperanza Pizarro hacerse con él luego de ganarla la espalda a Kelly Ibargüen y cuando quedó solo frente a la arquera verdiblanca la fusiló con un disparo al ángulo, imposible de contener. Fue el 2-1 en el minuto 76.



Las jugadoras caleñas se fueron al ataque en busca del empate y las uruguayas trataba de controlar el juego.



Sobre el minuto 88 hubo una falta sobre Linda Caicedo, que el Cali protestó como penal, pero la juez no sancionó.



Insistieron las azucareras en busca del empate, pero llegó nunca.

Se despide del Deportivo Cali dejando una buena impresión en el torneo continental femenino, cuya final se jugará en Montevideo.



Santa Fe es el único equipo colombiano que queda en competencia en la Libertadores.