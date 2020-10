Alejandro Cabra Hernandez

Un Deportivo Cali invicto en juegos oficiales en el 2020 afronta desde esta noche (7:30 p.m.) una ‘millonaria’ prueba: dejar, por primera vez en la historia de la Copa Suramericana, un rival colombiano en el camino.



El conjunto de Alfredo Arias iniciará hoy el enfrentamiento con el Millonarios de Alberto Gamero —que viene en alza— con la ausencia del atacante Jhon Vásquez, que todavía debe pagar dos fechas de suspensión tras su expulsión en la primera ronda ante River Plate de Paraguay.



Por demás, no se esperan cambios en los verdes, que medirán su altura internacional en los 2600 m.s.n.m. de Bogotá.



A Vásquez, habitual titular para el estratega uruguayo, lo podrían reemplazar Kevin Velasco o Carlos Lizarazo. Un duelo en el que Velasco, por su capacidad de ida y vuelta, pareciera tener ventaja.



Además, podría ingresar Juan Daniel Roa en la mitad del campo en lugar de Jhojan Valencia para acompañar a Andrés Colorado, que cada vez se nota con más confianza en la zona de contención.



De resto, se cree que Arias usaría el mismo equipo que ha conseguido 17 de los últimos 21 puntos en la Liga.



Sobre si habría cambios para el duelo de esta noche en El Campín, Arias dijo que “puede que haya movimientos, sobre todo con sentido regenerativo. Debo ser discreto y esperar cómo se recupera el grupo para definir la nómina”.



Con respecto a Ángelo Rodríguez, quien salió con una molestia del duelo ante el DIM, el timonel dijo que “está evolucionando bien”.



Del partido también habló Agustín Palavecino, goleador del Cali en la Liga y en la Suramericana.



“Lo de ser goleador no es algo que yo piense. Me está tocando convertir a mí, pero es por la cantidad de opciones que creamos y lo que proponemos”, señaló ‘Pala’, quien tiene dos goles en el torneo continental.



Por su parte, el cuadro capitalino, que viene de eliminar a Always Ready boliviano, tendría dos novedades principales con respecto al equipo que igualó con Junior el pasado fin de semana: el regreso de David Macálister Silva y Elvis Perlaza a la lista de convocados. Silva, que viene de recuperarse de una lesión, iría al banco de suplentes; Perlaza ocuparía la posición de lateral izquierdo.

Antecedentes internacionales

El enfrentamiento más reciente entre azucareros y embajadores se dio el pasado 12 de septiembre en el marco de la jornada 6 de la Liga.



El partido finalizó con empate a un gol con anotaciones de Jhon Vásquez y Juan Carlos Pereira, ambos ausentes para el juego de hoy.



No obstante, será la primera vez que jueguen por Copa Suramericana. Millonarios y Deportivo Cali tienen una rica historia midiéndose en Copa Libertadores.



En total, ambos se enfrentaron ocho veces en ese torneo con un saldo de tres victorias azules, dos triunfos verdes y tres empates.



Por competencias continentales no se ven las caras desde 1997, cuando ambos integraron el grupo 5 de la Libertadores junto a Peñarol y Nacional de Uruguay.



Aquella vez, el duelo en Cali terminó con victoria 1-2 para los visitantes, mientras que en Bogotá el cara a cara se solucionó con igualdad a dos goles.

Ficha técnica

Estadio: El Campín

Árbitro: Franklin Congo (Ecuador)



Alineaciones probables:

​

Millonarios:

Cristian Vargas, Steven Vega, Matías de los Santos, Juan Pablo Vargas, Elvis Perlaza, Jhon Duque, Juan Camilo García, Émerson Rodríguez, Juan Camilo Salazar, Cristian Arango y Ayron del Valle.

D.T: Alberto Gamero



Deportivo Cali:

David González, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Éduar Caicedo, Darwin Andrade, Jhojan Valencia (Juan Roa), Andrés Colorado, Déiber Caicedo, Agustín Palavecino, Kevin Velasco y Ángelo Rodríguez.



D.T: Alfredo Arias.