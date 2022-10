Deportivo Cali ganó, goleó, gustó y humilló a Always Ready por la Copa Libertadores Femenina

En una noche de ensueño, Deportivo Cali se dio el lujo de golear 10-1 al Always Ready, por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina.



El conjunto verdiblanco llegó a esta última jornada del grupo A ya clasificada a los cuartos de final, por lo que el profesor John Alber Ortiz puso en la cancha una nómina mixta.



Sin embargo, de suplente muy poco tuvo el once inicial pues en 90 minutos llenaron de goles al Always Ready, ratificando su primer lugar del cuadrangular.



En el primer tiempo se abrió muy rápido el marcador gracias a Tatiana Ariza, quien al minuto 2 sacó un potente remate de media distancia y venció la portería rival.



En la primera parte se marcaron siete goles. Seis para el Cali entre Tatiana Ariza, Farlyn Caicedo que marcó doblete, Viviana Acosta, Manuela González y un autogol de la guardameta Ballón. El único gol del conjunto boliviano fue de Clenilda Da Silva a los 35 minutos.



Para el segundo tiempo llegaron los últimos cuatro goles para cerrar la faena en el Deportivo Cali. Viviana Acosta marcó otros dos goles completando un triplete en su cuenta personal, Ingird Guerra al minuto 80 y Manuela Pavi al 83, aportaron para la cuenta final de 10 a 1.



De esta manera el conjunto orientado por el técnico John Alber Ortiz cerraron invictas su participación en la fase de grupos de la Copa Libertadores Femenina. Nueve puntos de nueve posibles para ganar el cuadrangular A, superando a Corinthians, vigente campeón del certamen continental.



Deportivo Cali enfrentará este sábado a Ferroviaria de Brasil por los cuartos de final.