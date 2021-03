Deportivo Cali empató con Pasto y sigue en zona de riesgo de la Liga colombiana

Juan Carlos Pamo

Deportivo Cali prolongó en su casa la racha sin ganar por la Liga colombiana, tras igualar este lunes en la noche 1-1 con Deportivo Pasto, resultado que lo mantiene en zona de riesgo dentro de los ocho equipos clasificados que disputarían por ahora el título.



Ya son ocho los juegos sin conocer la victoria en la Liga, pero por fin pudo marcar gol, después de cuatro partidos por el campeonato. El Cali debía ganar para pisar con mayor propiedad la clasificación, pero no pudo.



Qué equipo tan incómodo este Pasto. Se agrupó ordenadamente en su propio territorio y le cerró todos los espacios al conjunto del técnico Alfredo Arias, que desde la raya mostraba su desespero.



Tuvieron los azucareros en el uruguayo Gastón Rodríguez su jugador más incisivo en los primeros 45 minutos, pero su esfuerzo no era suficiente.



Pasto hacía un juego simple. Recuperaba la pelota y con transiciones rápidas se iba en busca del arco de Guillermo de Amores.



En el 25, Marco Pérez sirvió del pívot y le dejó un balón a Gastón que alertó las huestes del visitante. Disparó y pasó cerca del palo izquierdo del arquero José Contreras ese balón.



Pero en el 31 fue Pasto el que sí marcó. Cali cobró un saque de banda, la pelota cayó en los pies de Jhojan Valencia, que hizo mala entrega. Kevin Rendón recuperó el balón y se lo rodó a Almir Soto, que, sin pensarlo dos veces, sacó un disparo fuerte de media distancia que se coló por le ángulo derecho de De Amores. El uruguayo voló, pero no llegó. 1-0.



El Cali se volcó con mayor ímpetu hacia el ataque y en el 38 lo tuvo Kevin Velasco para igualar, pero Conteras evitó el grito de gol.



Para la complementaria, Arias envió al terreno a Daniel Luna y Ángelo Rodríguez, quien provocó un penal al golpear el balón en la mano de un contrario. Cobró Pérez y terminó para el Cali con la racha de cinco partidos sin anotar gol. Minuto 56 y el 1-1.



Pudo poner en ventaja Ángelo a los ‘azucareros’ en el 73, con golpe de cabeza, pero falló. Sigue con el arco cerrado.



Como también pudo Francisco Rodríguez marcar el segundo del Pasto tras un cabezazo en cobro de esquina, que se fue ligeramente desviado.

Intentó por todos los medios el Cali la victoria, pero no lo logró. Se queda, en el cierre de la fecha 15, con 25 puntos en la séptima casilla. El próximo jueves visitará a La Equidad y tendrá que sumar para su tranquilidad.

La síntesis:

Estadio: Deportivo Cali (Palmaseca)



Árbitro: David Espinosa



Deportivo Cali: De Amores, Andrade (Luna, 46), Caicedo, Menosse, Angulo, Tolosa, Velasco, Valencia (Ángelo), Colorado, Gastón (Torres), Pérez.

DT: Alfredo Arias



Amonestados: Luna



Deportivo Pasto: Contreras, Aponte, Hurtado, Maya, Tovar, Arango (Quintero), Rendón (Mena), Rodríguez, Soto (Moreno), Herrera (Vanegas), Pérez (Pertuz).

DT: Diego Corredor



Amonestados: Rodríguez, Contreras



Goles: 0-1, Soto (31); 1-1, Pérez

(56, penal)