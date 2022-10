Deportivo Cali cayó con Santa Fe que se aferra en el grupo de los ocho de la Liga 

Deportivo Cali no logró un buen resultado en Bogotá y este sábado cayó 1-0 frente a Santa Fe, por la fecha 19 de la Liga colombiana.



El primer tiempo fue complicado para amos equipos. El mal estado de la cancha del estadio El Campín por la intensa lluvia provocó que el compromiso fuera muy luchado entre ambos equipos.



Santa Fe estaba obligado a conseguir la victoria para seguir en carrera por un cupo a los cuadrangulares semifinales, por lo que tuvo que arriesgar un poco.



Sobre el minuto 37 el defensor Guillermo Burdisso cometió una falta dentro del área del Deportivo Cali y el central Éder Vergara no dudó en decretar el penalti. Neyder Moreno fue el encargado de ejecutar el cobro, pero falló gracias a que el golero Humberto Acevedo atajó esa pelota.



Sin embargo, poco duró el empate pues a los 45 minutos el atacante Andrey Estupiñán cazó un rebote en el área del verdiblanco y con un remate a ras de grama abrió el marcador para los bogotanos.



En la etapa complementaria el Deportivo Cali mejoró en su fútbol, el ingreso de Teófilo Gutiérrez le dio una nueva dinámica en ataque.



Los ‘azucareros’ atacaron, insistieron, pero al final no lograron el empate en el marcador.



De esa manera terminó el juego, primera derrota en la era Jorge Luis Pinto que desde ya prepara el último juego del año ante Patriotas.