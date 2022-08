Deportivo Cali, a levantar cabeza en la Liga colombiana en su visita al Alianza Petrolera

Al Deportivo Cali no le cabe una mala noticia más. Por eso, esta noche (7:30), en el inicio de la octava fecha de la Liga, los ‘Azucareros’ están en la obligación de sacar un buen resultado en su visita al Alianza Petrolera.



Los dirigidos por Máyer Candelo han estado en boca de todos por su dura situación económica, pero también por su pobrísima campaña, que lo tiene colero en la Liga con apenas un punto en cinco salidas.



Hoy en Barrancabermeja, la tarea es ganar sí o sí. Los jugadores son conscientes de que con buenos resultados se comienza a enderezar el confuso rumbo que trae la institución en todos los sentidos.



Para este partido hay buenas noticias: Deportivo Cali recupera al volante vallecaucano Kevin Velasco, quien cumplió fechas de sanción.



Con esa incorporación, el onceno verdiblanco gana en seguridad defensiva y en generación de juego, ya que es casi fijo que Kevin vaya a la segunda línea de volantes para acompañar a Teófilo Gutiérrez.



La importancia de los tres puntos de esta noche está en que, de lograrlos, Deportivo Cali comenzará a salir de su bache y acercarse a los equipos que lo anteceden en la tabla.



Los dirigidos por Máyer Candelo tienen un punto y son últimos, pero con dos partidos menos; a su alcance en la tabla aparecen por lo menos Cortuluá y Envigado, que suman de a seis unidades.



Caso contrario, una derrota no solo agudizaría la crisis del equipo, sino que pondría en tela de juicio la continuidad de Candelo como técnico, ya que hasta el momento no sabe lo que es ganar en la Liga.



El último encuentro del Deportivo Cali en Liga fue derrota 4-2 ante Millonarios en Bogotá, mientras que Alianza Petrolera llega a este compromiso motivado luego de vencer en la fecha pasada 2-0 a Cortuluá en condición de visitante.

Datos

A Deportivo Cali le urge ganar. Hasta ahora no lo ha hecho en la Liga este semestre, luego de una pésima campaña en el primer torneo.



Desde que llegó al banco azucarero, Máyer Candelo no sabe lo que es ganar.



El presidente del equipo, Luis Fernando Mena, confía en que el Cali levante en lo que resta de la Liga, porque, afirma, “hay ganas y nómina para ello”.



La mayoría de los jugadores no están en buen nivel y tendrán que mejorar.

La ficha

Estadio: Daniel Villa Zapata (Barrancabermeja)



Hora: 7:30 p.m.



Árbitro: Diego Escalante (Antioquia)



Probables formaciones



Alianza Petrolera: José Luis Chunga, Daniel Moreno, Richard Rentería, Carlos Pérez, Leonardo Saldanha, Rubén Manjarrés, Royscer Colpa, Kevin Londoño, Estéfano Arango, Brayan Gil y Pablo Bueno.



DT: Húbert Boderth



Deportivo Cali: Humberto Acevedo, Juan José Mina, Adrián Palacios, Germán Mera, Christian Mafla, Enrique Camargo, Yimmy Congo, Yony González, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco y Angelo Rodríguez.



DT: Máyer Candelo