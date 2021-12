¡Deportivo Cali a la final y va por la décima estrella!: Los 'azucareros' sueñan con el título 

Redacción de El País



Deportivo Cali lo hizo. El equipo que llegó con pocas opciones al llamado ‘grupo de la muerte’ sacó su casta cuando debía, en el cuadrangular semifinal del Grupo A, y avanzó a la final de la Liga colombiana en busca de su anhelada décima estrella, ante la ovación interminable de sus aficionados.





Luego de derrotar 2-0 a Junior, con goles de su artillero Hárold Preciado y Daniel Luna, los ‘Azucareros’ se instalaron en la final a una fecha de terminar el cuadrangular, dejando grandes credenciales como firmes aspirantes al título, cuyo rival saldrá del grupo que juegan América, Tolima, Millonarios y Alianza Petrolera, todos con opción hasta este sábado.





Con categoría, pero también con rasgos de humildad, los verdiblancos dejaron en el camino, con amplia diferencia en la tabla, no solo a los ‘Tiburones’, sino al decepcionante Atlético Nacional y al Deportivo Pereira.



En un escenario con las gradas totalmente vestidas de verde, el Cali demostró en su feudo que el técnico Rafael Dudamel fue un revulsivo en el banco tras la salida de Alfredo Arias, que Teófilo Gutiérrez fue el bastión en el ataque, que Preciado regresó para sumar —y de qué manera— con sus goles, y que en el uruguayo Guillermo de Amores encontró la seguridad que necesitaba.



El partido

Fue Junior el equipo que tomó la iniciativa en el ataque, presionado por la obligación de ganar si quería seguir con aspiraciones de llegar a la final. Y encerró un buen tiempo en su arco al Cali, generando dos acciones de peligro, una con un remate rastrero de Marlon Piedrahíta que controló Guillermo de Amores, y otra con un balón cruzado que no pudo conectar Dídier Moreno llegando por el centro.



Pero en el minuto 24 el conjunto azucarero pudo sacudirse y un remate de Ángelo Rodríguez dentro del área encontró la mano abierta de Danny Rosero, por lo que el árbitro Wílmar Roldán no dudó en sancionar el penal. Ejecutó el goleador Preciado, duro y a media altura a un costado. Sebastián Viera rozó el baló con su mano derecha, pero no fue suficiente para impedir el gol (26’).



El tanto le sirvió al equipo de Rafael Dudamel para ganar confianza y seguridad en sus acciones, y produjo otras dos llegadas de riesgo, una de ellas salvada prácticamente en la línea de gol por Rosero.



La complementaria

Los 45 minutos complementarios eran todo o nada para el Junior. Pero el Cali ya le había cogido el ritmo al juego y sabía controlar las situaciones, sin olvidarse del arco contrario.



No obstante, los visitantes no claudicaban, con cuatro modificaciones que hicieron en la segunda parte, tras enviar al terreno a Cristian Martínez, Willer Ditta, Luis González y Fabián Ángel.



Y llegó el segundo y definitivo gol. Un contrataque que finalizó el juvenil Daniel Luna, que había ingresado en el segundo tiempo. Linda definición. Y fiesta total.



Los últimos minutos fueron un coro ensordecedor que bajó desde las gradas de la boca de los hinchas azucareros, que gritaron y cantaron sin cesar.



El Cali está en la final y va por la décima. Una gloria que busca desde el 2015. Y que merece.