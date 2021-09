¿De qué habla con Teófilo Gutiérrez? Esto dijo Rafael Dudamel, técnico del Deportivo Cali

La foto es hermosa. La tomó Andrés Valderrama, el chico que trabaja para la oficina de Prensa del Deportivo Cali.



En ella se ve a Rafael Dudamel y Teófilo Gutiérrez castigados por el sol, sentados cada uno sobre una pelota, como cuando termina un partido de barrio y nadie quiere guardarse en su casa, a un costado de una de las canchas de entrenamiento del equipo azucarero, en Pance.



¿De qué otra cosa podrían estar hablando si no es de fútbol? La foto fue publicada el lunes en las redes sociales del Cali y los seguidores del club reaccionaron positivamente con cientos de comentarios y miles de ‘likes’.



Inclusive, se inventaron la posible conversación que en ese instante tenían el entrenador venezolano y el jugador barranquillero.



¿Temas por hablar? Muchos. Ambos, Dudamel y ‘Teo’, asumieron un gran reto: sacar campeón a un equipo que desde hace seis años tiene esa cuenta pendiente con su hinchada y que hoy trata de salir de las aguas turbias en las que anda por cuenta de los malos resultados al comienzo de la campaña del segundo semestre.



Consciente de ese compromiso, Dudamel, quien fuera campeón defendiendo el arco del Cali en 1998 y finalista de la Copa Libertadores un año después, atendió a El País, ahora como director técnico de la institución que más ama.



¿De qué hablaba con ‘Teo’ en esa imagen, ‘profe’?

Con ‘Teo’ es una delicia sentarse a conversar de fútbol, porque es uno de los pocos futbolistas con los que puedes hablar del día a día, de los detalles del juego, con mucho criterio y con respeto. ‘Teo’ vive y disfruta el fútbol con mucha pasión, como si fuera su primer torneo. A todos los lugares adonde ha ido ha ganado, y cuando uno lo tiene de compañero, entiende por qué ha sido tan exitoso, vive con dedicación cada momento, cuida cada detalle, respeta a sus compañeros y los anima a sacar lo mejor de cada uno. Es un gran líder.



Eso se nota en la cancha. Le ha dado otra cara a este Deportivo Cali.

Su liderazgo es tan importante dentro del camerino como el de Menosse, el de De Amores, Ángelo, Hárold. Dentro del camerino no puede caer todo el liderazgo en la espalda del entrenador. ‘Teo’ encabeza la autogestión y la crítica que debe haber dentro del equipo. Y ya en la cancha es demasiado importante para nosotros. Este tipo de futbolistas siempre será clave en un equipo.



Sabemos, también, que es un hombre de un temperamento fuerte. ¿Cómo es dirigir al ‘Teo’?

Sí, es un tipo temperamental, como deben ser todos los jugadores que quieren ganar, que no están conformes siempre y quieren más. Ese tipo de temperamento lo quiero en todos mis futbolistas. En la primera conversación que tu vimos, ‘Teo’ me dijo: ‘Yo he ganado muchas cosas, pero con el Cali no. Quiero ser campeón con el Cali’. Entonces, cuando tú tienes un futbolista con esa ambición y que, además, juega bien al fútbol, marcas diferencia. A esos futbolistas hay que valorarlos y cuidarlos.



Ese debe ser también su anhelo, salir campeón con el Cali como entrenador. ¿Tiene el Cali los recursos para superar a un Nacional, un Millonarios o un Tolima en la Liga?

Vine al Cali para ser campeón. Vine con la ilusión de dar la vuelta olímpica, de estar mucho tiempo en el club del que soy hincha, y la única manera de lograrlo es ganando títulos, y para ello tenemos talento y jugadores importantes. Ojalá el tiempo nos alcance para evolucionar, porque hay otros equipos que llevan más tiempo trabajando con una idea y están mejor en la tabla. Pero sabemos el compromiso que tengo y la manera como debemos afrontar cada entrenamiento y cada partido.

Hablando justamente de tiempos, usted firmó un contrato por diez meses, un lapso corto para consolidar y triunfar con un proyecto...

En 10 meses debo darle al Cali muchas alegrías, pero no me preocupa el tiempo. Me encargo de disfrutar cada día al máximo. No sé si voy a estar esos diez meses, cinco años. El tiempo que Dios considere que debo estar en el Cali lo voy a disfrutar con intensidad, porque los sentimientos y las sensaciones que me embargan cada mañana que me levanto de la cama para trabajar y venir al campo son de una felicidad incomparable.



Se viene otra ‘final’ el sábado, contra Envigado, que es quinto en la tabla con 18 puntos. ¿Cómo traerse puntos de allá?

Mi mensaje desde el principio es que no podemos escoger partidos para exigirnos al máximo. Tenemos que entrenarnos y competir en cada jornada con la misma intensidad y la misma ilusión como lo hicimos para el primer partido cuando llegué, que fue el clásico contra América. Hicimos un partido espectacular que no fue acompañado por el resultado. Los equipos grandes deben ganar siempre y el sábado no puede ser la excepción.



Y viene luego la final de la Copa Colombia contra Nacional. Pero no estará ‘Teo’. ¿Cómo suplir esa ausencia?

No se puede suplir porque no tenemos un jugador ni parecido. Pero en un equipo ganador no puede haber jugadores indispensables de manera exclusiva, todas las piezas tienen que ser fundamentales. Tendremos la baja de ‘Teo’, pero estamos recuperando de gran forma a Hárold Preciado. No debemos lamentarnos por el que no está, sino potenciar al que está.



¿Es Nacional el mejor equipo del torneo?

No sé si el mejor, pero es el líder y eso hay que reconocerlo y respetarlo. Cuando lo enfrentemos, intentaremos superarlo.



¿Recuerda la última vez que vistió la camiseta del Deportivo Cali como jugador?

No recuerdo la última vez. Sí la primera. Quizás porque me arrepiento de haberme ido del Cali en ese entonces (2001). Ha sido una de las peores decisiones en mi carrera como futbolistas. Me ganó el sentimiento, veía cómo vendían a un compañero, al otro, menos a Dudamel, y ejercí una presión equivocada; hoy lo veo así, y me lo he reprochado muchísimo. Me fui para Millonarios. Con el Cali fui campeón de la Liga en 1998, finalista de la Merconorte y finalista de la Libertadores. El Cali marcó mi vida profesional.



Pero ha vuelto al equipo, y ahora como técnico. ¿Qué significa dirigir al Cali?

Todo. Son muchos sentimientos juntos, de amor, de agradecimiento, de pertenencia, de identidad con el club. En cualquier parte del mundo donde he estado, siempre he seguido al Cali. Dirigir al club de mis amores es hacer realidad un sueño y espero, como técnico, darle una inmensa alegría al equipo en este momento de crisis.

Datos

Dudamel ha dirigido cuatro juegos con el Deportivo Cali.

Suma una derrota y un triunfo contra América, un empate ante el Tolima y una victoria sobre Pereira.



El próximo sábado, Cali visitará a Envigado por la Liga. Los antioqueños están dentro del grupo de los ocho en la quinta casilla de la tabla, con 18 puntos.