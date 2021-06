¡De frente! Presidente del Deportivo Cali habla del presente y futuro de la institución

Juan Carlos Pamo

Para que el Deportivo Cali sea una mejor institución deportiva y financieramente, debe modificar sus estatutos y permitir la llegada de un inversionista. De eso está convencido el presidente del equipo azucarero, Marco Caicedo, quien, además, está próximo a cerrar una alianza deportiva con el Ajax de Holanda.



El dirigente verdiblanco habló con El País sobre la posible llegada de Hárold Preciado, el estadio, el nuevo patrocinador, la academia en Miami y su futuro en el comité ejecutivo.

¿Cuál es el proyecto deportivo para el segundo semestre?

Estamos en un período de transición tanto político como económico, lo que nos obliga a ser rigurosos con el uso de los recursos. Tenemos que nutrirnos de nuestra cantera. Hemos hecho un mapeo posición por posición y tenemos talento para cada puesto.



A propósito de canteranos, ¿qué significa el regreso de Michael Ortega?

Estamos muy contentos, siempre lo admiré, es un jugador de corte diferente, un 10 clásico, tiene una pegada impresionante y ha alcanzado una madurez mental y física.

¿Hasta dónde ha avanzado la posible contratación de Hárold Preciado?

Hárold entrena con nosotros desde hace un par de meses, hemos dialogado con él, pero no quiero subir las expectativas porque esto del fútbol es como un rompecabezas, las piezas están en el tablero y hasta que no encajen, pues no podemos decir nada. Dependemos mucho de lo que ocurra en el mercado de transferencias, porque necesitamos asegurar la proyección del flujo de caja para asumir las obligaciones hasta diciembre.



¿Habrá más contrataciones?

No, con el mapeo que hemos hecho nos dimos cuenta de que tenemos el equipo que queremos posición por posición.

Este semestre nos dejó ver a un Daniel Luna prometedor, ¿qué otros canteranos ve usted con proyección?

Hay varios que ya lo han demostrado, además de Luna, como Marsiglia, pero están también Cabezas, un volante mixto espectacular, y Arce; y hay otros jugadores importantes que la afición no ha visto, como un extremo González, un lateral Tello, un central Caicedo, un delantero Andretti.



¿Podemos hablar, con esta estrategia, de objetivos altos para el Cali?

Sí, yo soy de la filosofía de ser ambicioso y luchar por el campeonato.

Se habló mucho de la continuidad del técnico Arias. ¿Hubo realmente alguna vacilación en ese sentido?

Hicimos una evaluación muy objetiva. Hay que reconocer que no logramos los objetivos en cinco torneos, pero los números globales avalan la gestión de Arias. Recuperó el estilo de juego que queremos en el Cali. Fuimos el segundo equipo que más ataque generó y nuestro lunar fue la falta de gol. Además, para un torneo tan corto como el que viene, lo sensato era darle continuidad al proceso.



¿Cómo suplir esa falta de gol si no se da lo de Preciado?

La traída de Gastón Rodríguez significó gol en corto tiempo, en seis semanas marcó cinco goles, si logramos acompañarlo bien, podríamos mejorar.

Uno de sus planes es la reestructuración del Deportivo Cali como institución. ¿En qué consiste ese plan?

Es un proyecto que incluye una reforma estatutaria para cambiar la naturaleza jurídica de la institución, convertirla en una sociedad anónima para darle cabida al capital inversionista y traer a alguien que no solo aporte conocimientos y experticia en el fútbol, sino recursos económicos frescos.



¿Pasaría el Cali totalmente a manos de otro, o cómo sería ese engranaje?

La meta es asegurar la viabilidad económica del club, garantizar su patrimonio y la venta de la división del fútbol. La asociación continuaría con propiedad raíz en sus sedes y la marca Deportivo Cali pasaría a manos de un inversionista.

¿Ya se ha avanzado en ese proceso?

Este lunes debemos definir una de tres firmas que tenemos como oferentes para conseguir el cliente, pero no quiero dar muchos detalles en ese sentido.



¿Cuándo sería esta transformación?

El cambio estatutario queremos sacarlo antes de octubre, es un proyecto que hay que asumir con mucha seriedad y darle la transparencia que necesita. Es un proyecto que debe estar listo antes de dos años.

Es una semilla que usted dejaría antes de terminar su período en el comité ejecutivo, que termina en diciembre.

No sé todavía si voy a continuar, si me vuelvo a lanzar, porque por ahora lo que necesito es solventar el corto plazo, es decir, garantizar los ingresos para proyectar el flujo de caja hasta diciembre y tener un platel competitivo. Una vez tenga claro ese panorama, decidiré si me lanzo de nuevo o no.



Se habla también de una alianza con un club internacional...

Sí, estamos buscando una alianza con el Ajax, que tiene un modelo parecido al Deportivo Cali con el manejo de sus canteras, y queremos hacer con ellos un intercambio metodológico para adecuar una filosofía europea de alguna manera en el Cali. No hemos cerrado aún esa alianza, pero estamos cerca.

¿Qué novedades hay con respecto al estadio?

Estamos trabajando para conseguir los recursos de otras personas, no tenemos el músculo para invertir capital en el estadio. Hay una evolución que tiene que ver con las vías de aceleración y desaceleración, que entran en la Agencia Nacional de Infraestructura para la licitación de la recta a Palmira. Y tenemos un proyecto importante con la Universidad de Harvard para desarrollar un distrito comercial y urbanístico en torno al estadio como ancla. Hay inversionistas interesados. Es un proyecto a largo plazo.

Llega un nuevo patrocinador para la indumentaria del equipo. ¿Por qué el cambio?

Este nuevo contrato con Le Coq Sportif nos da más flexibilidad en los tiempos de inventario, pero, ante todo, es una marca histórica que ha estado ligada al equipo en otros tiempos, es francesa, elegante, viste a varios clubes, y nos permitirá tener puntos de precios para distintos segmentos de la afición. Haremos el lanzamiento la primera semana de julio.



¿Cuál es el objetivo principal con la academia que abrió el Cali en Miami?

Es un proyecto interesante, lo hemos desarrollado con el modelo de franquicia, ha habido éxito en su apertura, y la idea es tener nuevas academias en Texas, California y Nueva York. Esto nos da fuentes de ingresos, Estados Unidos es el mercado más importante del mundo, y hay muchos colombianos en este país. Se busca hacer intercambios deportivos con niños, tener becas estudiantiles en las universidades de Estados Unidos y conseguir talentos que haya allá. Ya vimos a un muchacho de 15 años, vamos a ver si es posible traerlo.

¿Le gustan estas ligas cortas o prefiere que volvamos al formato de un año, donde se pueden desarrollar mejor los procesos?

El Cali ya lo ha planteado en varias asambleas de la Dimayor, es el modelo que funciona en el mundo entero, un torneo a un año, que premia al mejor equipo, nos permite una mejor planificación, ojalá la Dimayor entre en razón y podamos cambiar ese modelo.

Azucareras

Es posible que con la llegada de Michael Ortega al Deportivo Cali, el equipo preste a otro club a Jean Paul Arce, pero esa es una decisión que deben meditar bien los dirigentes azucareros.



Gastón Rodríguez tiene contrato hasta diciembre y el objetivo de los dirigentes verdiblancos es potenciarlo como goleador en este segundo semestre, pues en corto tiempo el uruguayo mostró que no es ajeno a la red.



Cali ansía que regrese pronto la afición a los estadios para recuperar pérdidas.