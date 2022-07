Darío 'Chusco' Sierra: "Teófilo llegó hoy y entrenó normal con el Deportivo Cali"

Deportivo Cali continúa preparando lo que será su debut deportivo este jueves frente al Deportes Tolima, por la segunda jornada de la Liga colombiana, en la cancha del estadio Manuel Murillo Toro.



En el equipo 'verdiblanco' reaparecerá Máyer Candelo, ahora en su nuevo rol como entrenador de fútbol, y entre los integrantes de su cuerpo técnico está el profesor Darío 'Chusco' Sierra.



Ambos entrenadores ya saben lo que es trabajar juntos, pues los dos hicieron parte del cuerpo técnico que tuvo Cortuluá en el año 2019 y que llegó a dos finales del torneo de ascenso.



'Chusco' sostuvo un diálogo con 'La Tocata' del diario El País, donde habló sobre esta nueva experiencia ahora en el Deportivo Cali.



"El principal reto es llenar a los muchachos de confianza y a partir de esto gestionar el camerino, potenciar los muchachos y conseguir los objetivos que son clasificar a los ocho y llegar a la final", cometó Darío Sierra.



Sobre el tema de la continuidad de los procesos, algo que no es muy común en el Cali por el tema resultados, dijo: "Hoy estamos garantizados porque estamos acá, nosotros sabemos que un proceso corto o largo plazo hay que ganar y el Deportivo Cali lo pide".



Uno de los puntos que tocó fue el caso de Teófilo Gutiérrez, quien desde Barranquilla daban como un hecho que salía del Cali para retornar al Junior: "Hoy llegó Teo, fue una alegría para el grupo, Llegó con buena actitud, habló, hizo un buen trabajo y buena disposición. Esperamos que Teo nos dé todo ese fútbol que tiene y con la que aportó para el título del Deportivo Cali".



Finalmente, Darío Sierra habló sobre su relación con Hernán Torres y explicó el porqué no siguió trabajando con el entrenador tolimense a pesar que durante muchos años estuvieron juntos dirigendo equipos como Medellín, Millonarios, entre otros.



"Mi relación con Hernán Torres es buena. Lo que pasó es que cuando salimos de Melgar de Arequipa Óscar Martán me llama para integrar el cuerpo técnico que armó con Mayer Candelo en Cortuluá y durante esos nueve meses logramos dos finales", puntualizó Sierra.



El debut del Deportivo Cali en la Liga colombiana será este jueves (8:10 p.m.) frente al Deportes Tolima, por la fecha 2 del campeonato.