Da gusto sentarse a ver al Deportivo Cali de Alfredo Arias (Opinión)

Cuando Alfredo Arias llegó al Deportivo Cali, muchos pensamos que el técnico uruguayo alejaría al equipo de esa filosofía del juego bonito que siempre quiere profesar el conjunto azucarero. Somos expertos en estigmatizar y, a priori, ponemos etiquetas sin conocer el contenido. Que Arias sea charrúa no lo convierte propiamente en un exponente del juego largo, aéreo y fundamentado en esa ‘garra’ que caracteriza a los charrúas.



Hacía rato, antes de la llegada de Arias, no desplegaba un fútbol tan vistoso el Cali. Habían pasado por el banco caleño recientemente Lucas Pusineri, Gerardo Pelusso (el más uruguayo que haya tenido el Cali), Héctor Cárdenas, Mario Alberto Yepes y ‘Pecoso’ Castro, quien pusiera la última estrella en el escudo azucarero. Pero ninguno de ellos puso al equipo a tratar bien la pelota.



Y valga la pena aclarar el concepto. Jugar bien no es necesariamente jugar bonito. Lo explicaba claramente el mismo Arias el jueves en la noche en una entrevista con Espn. “De pronto el arquero saca, un delantero peina la pelota y la recibe un compañero que la emboca. Y ya está. Juega bien el equipo si eso es lo que pretende”. Entonces, me atrevo a decir que el Cali no solo juega bien. Es, además, vistoso en el campo por el tratamiento que le da a la pelota. Por la manera como ataca por los costados y llega en bloque al área del rival. Por los espacios que genera en el centro a pesar de la estrechez que le plantea el contrario. Da gusto sentarse a ver jugar este Deportivo Cali. Y eso, cómo no, obedece a un trabajo con sello propio en los entrenamientos.



No voy a entrar en comparaciones de los dos equipos —de hecho son distintos y con una amplia diferencia—, pero cuando veo a este Cali, recuerdo a ese que enamoró inclusive a los hinchas ajenos. El de Redín y Valderrama de mediados de los 80. El de Aravena y ‘Checho’ Angulo. El del ‘Polaco’ Escobar y Hoyos. El del ‘Gato’ Fernández y el ‘Cenizo’ Núnez. Ese Cali se adueñaba de la pelota en todos estadios y solo se la quería prestar a los rivales para el saque. Ese Cali tenía a un señor técnico (con letras mayúsculas) sentado en el banco: Vladimir Popovic (qepd).



Alguna vez, conversando con Ricardo ‘Gareca’ para el libro ‘Gabriel Ochoa Uribe’, el exdelantero y hoy entrenador argentino decía al referirse a los clásicos de aquella época: “el Cali ponía el fútbol y nosotros, los títulos”. Y con él coincidía el propio Valderrama: “dominábamos todo el partido y llegaban Gareca o Cabañas y tan, la metían”.



De alguna manera, y guardando las proporciones, por supuesto, al Cali de la temporada pasada le sucedió algo parecido. En corto tiempo, Arias supo ensamblar las piezas que tenía y puso a jugar al equipo con el mejor fútbol del torneo, pero al final no le alcanzó. Le faltó ‘punch’. Le faltó gol.



Los números del uruguayo son verdaderamente significativos. Cuenta el estadígrafo Luis Arturo Jovel que con Arias en el banco azucarero, el Cali marcó 22 fechas invicto, ganó en Barrancabermeja después de 48 años, en Paraguay después de 42, derrotó a Millonarios en Bogotá tras 7 años sin poder hacerlo, a Junior después de 13 y a Medellín después de 8. Además, desde 1996, el Cali no conseguía cuatro triunfos en línea como visitante. De los 30 partidos que ha dirigido, Arias ha ganado 14, empatado 13 y perdido solo 3. Y hoy, los azucareros son líderes de la Liga con 19 puntos de 21 posibles, 8 goles a favor y apenas 2 en contra.



Y no podemos olvidar que se fue Palavecino. Se fueron 15 goles, como dijo Arias. Y yo le agregaría: se fue el cerebro, el músculo del mediocampo y el ataque. Pero el técnico ‘charrúa’, el menos uruguayo de los uruguayos que ha estado en el Cali, ha sabido arreglárselas para que ello no se note. ¿Podrá Arias dar el golpe que no pudo en diciembre? El tiempo lo dirá.