Corinthians comenzó con derrota frente a Always Ready en la Copa Libertadores

El boliviano Always Ready atrapó sus primeros tres puntos de oro en la Copa Libertadores 2022 al vencer 2-0 al brasileño Corinthians este martes en La Paz, en la apertura del Grupo E.



Los goles fueron convertidos por Marcos Riquelme a los 8 minutos de penal y aumentó a los 46 Rodrigo Ramallo.



Always Ready se pinta en los papeles como el más débil del grupo que completan Deportivo Cali y Boca Juniors. En el encuentro de la fecha, el campeón colombiano venció 2-0 al plantel xeneize en Cali.



El equipo brasileño comenzó a jugar sin temor a los 3.600 m de altitud de La Paz, pero los locales llegaron temprano en el marcador.



El árbitro chileno Piero Maza cobró penal tras una falta en el área de Joao Pedro. Marcos Riquelme convirtió el primer tanto a los 8 minutos del encuentro.



El 'Timao' no se achicó ante la desventaja y se lanzó al ataque: William por el sector izquierdo y Adson fueron movedizos, ante unos locales que parecieron ceder la iniciativa.



Corinthians hasta el primer tiempo se hizo del control del balón y del juego, con unos locales desesperados por tomar la iniciativa. La visita hizo entonces méritos para igualar el marcador.



Pese a ser amplio dominador, el plantel de Brasil no logró en los primeros 45 minutos su objetivo de lograr la paridad y el panorama siguió por la misma tónica en todo el encuentro.



Dominador inefectivo

Rodrigo Ramallo hizo el segundo tanto a los 46, a poco de comenzar el segundo tiempo, tras escapar por el sector izquierdo, luego de recibir un pase milimétrico de Riquelme.



El segundo tanto tampoco pareció mellar la voluntad brasileña para jugar de igual a igual en la altura del estadio Hernando Siles de La Paz.



Pese a que el 'Timao' era dominador, los bolivianos parecieron ser más efectivos a la hora de gatillar contra el arco rival y en buscar los contragolpes.



El director técnico de la visita, el portugués Vitor Pereira, hizo varios cambios con el fin de desnivelar el marcador y aunque su equipo era dominador, era inefectivo a la hora de marcar goles.



Los bolivianos estuvieron para los últimos trechos del encuentro más parcos, buscando aquietar el esférico y tratando de quitarle ritmo al encuentro.



El próximo partido de los bolivianos es ante Boca en Buenos Aires el 12 de este mes y de los brasileños un día después en su estadio, el Neo Quimica Arena de Sao Paulo, ante Deportivo Cali.