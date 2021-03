Con un cabezazo de Pepe Sand, Deportivo Cali sumó tres puntos en casa ante el Huila

Daniela Cárdenas

José Sand, a siete minutos del final, puso su cabeza salvadora, la que tantos problemas le ha solucionado al Deportivo Cali, para darle este sábado un triunfo 1-0 a los azucareros sobre el Atlético Huila, en la segunda fecha de la Liga Águila.



El partido iba camino para el 0-0 porque el Cali se cansó de perder opciones en el segundo tiempo, y porque el cuadro opita parecía conformarse con el empate en Palmaseca.



Pero en el minuto 83 llegó un centro preciso de Juan Camilo Angulo, y el argentino José Sand, en medio de los dos centrales visitantes, sacó su cabeza, golpeó el balón y lo mandó al fondo para el gol más esperado en Palmaseca.



El partido en el primer tiempo no fue bueno para el Cali. Aunque tuvo la iniciativa y se aproximó en varias jugadas a predios de Aldair Quintana, no pudo romper el muro que plantó el Huila en esos 45 minutos iniciales.



A los 27 minutos Andrés Roa perdió la opción más clara del primer tiempo cuando no supo aprovechar un pase atrás de Didier Delgado. Y a los 38 fue Didier quien perdió en el mano a mano con Aldair Quintana.



La posibilidad más clara de la visita fue un tiro libre de Michael Ordóñez a los 22 minutos que llevó susto al arco de Camilo Vargas.



En el segundo tiempo el Cali fue más incisivo en su fútbol, pero siguió perdiendo opciones claras con Nicolás Benedetti y con Didier Delgado que llegó muchas veces por zona derecha.



El ingreso de Macnelly Torres, a los 58 minutos, fue clave porque los azucareros apostaron más por la precisión y por el toque, en lugar del fútbol rápido que lo llevó a equivocarse en el último cuarto de cancha.

El volante barranquillero comenzó a asociarse con Benedetti, con Sand y con Kevin Velasco, el juvenil que ingresó a los 70 minutos por Didier Delgado.



Precisamente Velasco creó una opción clara a los 77 minutos con un pase atrás que Sand no pudo concretar.



Pero el argentino se desquitó a los 83 con un frentazo que le dio al Cali tres puntos importantes porque se logran en condición de local y le permite mantenerse en el grupo de arriba.