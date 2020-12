¡Con toda! Deportivo Cali apuesta por darle la vuelta a Vélez y avanzar en Copa Suramericana

Francisco Henao

Deportivo Cali se juega este martes (7:30) su última carta para seguir compitiendo en este 2020 cuando reciba a Vélez Sarsfield de Argentina por el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Suramericana.



Eliminados de la Copa Colombia y recientemente de la Liga, a los dirigidos por el uruguayo Alfredo Arias solo les queda aferrarse a continuar en carrera en el certamen continental.



La tarea, no obstante, no será nada sencilla, ya que los verdes, para avanzar a cuartos de final, tendrán que remontar el 2-0 encajado hace ocho días en el juego de ida en Buenos Aires.



Los verdiblancos afrontarán este partido luego de haber recibido un fuerte golpe anímico con la eliminación en la Liga a manos de Equidad el sábado pasado (1-0) en Palmaseca.



La única novedad que tendrá el verde para encarar este desafío sería el regreso como lateral izquierdo de Darwin Andrade, quien no actuó en el juego del sábado ante los aseguradores porque estuvo presente en el nacimiento de su hija.



El resto del equipo sería el mismo que ha venido utilizando Arias, ese que tiene como referentes a David González, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Andrés Colorado, Agustín Palavecino, Jhon Vásquez y Ángelo Rodríguez.



Pese a los últimos resultados adversos, el timonel verdiblanco confía en sus jugadores, asegurando que se siente muy orgulloso de todos.



“Siento orgullo de estos futbolistas, de acompañarlos, de estar estos meses y ver en ellos siempre una actitud positiva, entrega y profesionalismo”, indicó el estratega uruguayo.



Para el encuentro ante Vélez, la ilusión azucarera pasará por volver a reencontrarse con el gol después de haber marcado solo un tanto en sus últimos tres compromisos.



Para poder remontar la serie, los verdiblancos tienen claro que deben tener cabeza fría para poder concretar las ocasiones de gol que se generen.



La clave pasará por contar con el control de la pelota y atacar de manera punzante por los costados, que es algo que les duele bastante a los gauchos.



Para clasificar a cuartos de final, Cali debe ganar por tres goles y esperar que Vélez no le marque. Por otro lado, la serie se definirá por penales si el juego queda 2-0 a favor de los ‘azucareros’.

Ficha técnica

Estadio: del Cali.

Árbitro: Éber Aquino (Paraguay).

Posibles formaciones

​

Deportivo Cali: David González, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Éduar Caicedo, Darwin Andrade, Andrés Colorado, Jhojan Valencia, Déiber Caicedo, Jhon Vásquez, Agustín Palavecino y Ángelo Rodríguez.

DT: Alfredo Arias.



Vélez Sarsfield: Matías Borgogno, Tomás Guidara, Lautaro Gianetti, Luis Abram, Francisco Ortega, Thiago Almada, Mauro Pittón, Federico Mancuello, Ricardo Álvarez, Lucas Janson y Juan Martín Lucero.

DT: Mauricio Peregrino.



Incidencias: partido de vuelta de los octavos de final.