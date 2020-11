¡Como una final! Deportivo Cali saldrá ante La Equidad a buscar el tiquete a semifinales de Liga

Juan Carlos Pamo

Ese sabor amargo que dejó el partido de Buenos Aires frente a Vélez Sarsfield por la ida de los octavos de final de la Copa Suramericana ya fue digerido. Deportivo Cali anhela zafarse como presa de los malos arbitrajes y escribir esta tarde, en su propia casa, un nuevo capítulo de este 2020 tan convulso y atípico en el fútbol.



Al frente tendrán este sábado los ‘azucareros’ a La Equidad del técnico Alexis García, en juego definitivo por el tiquete a las semifinales de la Liga colombiana.



Ese 1-1 del duelo de ida, en el estadio Metropolitano de Techo, en Bogotá, pudo ser una victoria, tras el gol del mejor delantero que hoy tiene el Cali, Jhon Vásquez, pero la falta de concentración en los minutos finales (89) permitió que el conjunto asegurador salvara los muebles con un tanto de cabeza de Joan Castro, para arribar esta sábado al estadio de la institución verdiblanca, en Palmaseca, con media vida para luchar por el boleto a las semifinales.



Confía el técnico Alfredo Arias en que sus hombres sigan tratando bien la pelota, como lo han hecho en los partidos por Liga y Suramericana, con un juego ofensivo con muchas variables, bajo la conducción del argentino Agustín Palavecino, que salió resentido del juego contra Vélez, pero seguramente estará este sábado contra La Equidad.



La habilidad de Déiber Caicedo por la banda derecha, las incursiones de Vásquez, y la seguridad en la zaga que transmiten el experimentado David González, desde el arco, y Hernán Menosse, en la pareja de centrales, son otras de las garantías con que cuenta Arias para derrotar a los ‘aseguradores’. Como lo es también, por supuesto, el equilibrio que imprime en el mediocampo Andrés Colorado.

La estrategia de Arias

Este viernes, en la rueda de prensa previa al partido, el técnico uruguayo que dirige al Cali dejó entrever que su equipo, sin desespero, pero con ímpetu, saldrá a resolver la serie desde el primer minuto.



“Esperemos en los primeros minutos encontrar la llave para abrir a un equipo que se defiende muy bien”, dijo el entrenador charrúa, de gran campaña con el Cali desde su llegada, en enero pasado.



“Nada es una excusa para que mañana (este sábado) no demos la última gota de sudor para conseguir la clasificación. Este partido para nosotros es vital, es como una final. Confío en que mis jugadores están pensando igual que yo. Que van a jugar con el corazón a mil”, expresó Arias en la rueda de prensa.



El entrenador afirmó que Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Agustín Palavecino y John Vásquez presentaron fatiga muscular luego del partido del martes en Buenos Aires contra Vélez Sarsfield por la Suramericana, pero aseguró que estarán en el juego de esta tarde contra La Equidad.



Conceptuó que las competencias de Liga y Suramericana son de mucha exigencia y con amplia dinámica en el calendario, por lo que dijo que “ahora no tenemos mucho tiempo para trabajar intensamente, es más recuperar y competir”.



Sobre los malos arbitrajes de los cuales ha sido víctima el Cali en los últimos juegos, incluido el de Suramericana, y que provocaron una fuerte reacción suya en Buenos Aires, señaló: “Ya basta de lamentarnos, lo pasado es pasado, reitero, mañana (este sábado) no tenemos ninguna excusa para no ganar”.



Con su plantilla completa, el equipo ‘azucarero’ espera hacer valer este sábado en su patio el buen fútbol que ha mostrado a lo largo de la temporada, interrumpida seis meses por la pandemia del coronavirus, para derrotar a Equidad y cumplir con otro objetivo clave en la búsqueda del título de la Liga 2020, como lo es instalarse en las semifinales, donde enfrentaría al vencedor de la llave entre Santa Fe y Pasto.

Datos

El técnico Alfredo Arias contó que luego del partido en Buenos Aires contra Vélez Sarsfield por Suramericana, Angulo, Menosse, Palavecino y Vásquez presentaron fatiga muscular, pero serán de la partida en el duelo en el estadio del Deportivo Cali.



Cali aspira derrotar a La Equidad para instalarse en las semifinales de la Liga colombiana, donde se enfrentaría con el vencedor de la llave entre Santa Fe y Deportivo Pasto.

Los malos arbitrajes han perjudicado al Cali en los últimos partidos, incluido el de la ida de octavos de final de la Suramericana contra Vélez. Espera buen arbitraje de Herrera.

La Ficha

Estadio: Deportivo Cali

Árbitro: Mario Herrera (Meta)

Hora: 5:30 p.m.



Probables formaciones



Deportivo Cali: David González, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Éduar Caicedo, Darwin Andrade, Andrés Colorado, Johan Valencia, Agustín Palavecino, Déiber Caicedo, Jhon Vásquez y Ángelo Rodríguez

DT: Alfredo Arias



La Equidad: Diego Novoa, Wálmer Pacheco, Joan Castro, Andrés Murillo, Amaury Torralvo, Stalin Motta, Pablo Lima, Juan Mahecha, Néider Barahona, Matías Mier, Pablo Sabbag

DT: Alexis García



Partido correspondiente a la vuelta de los cuartos de final de la Liga colombiana, luego del 1-1 en la ida, en Bogotá.