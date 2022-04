Deportivo Cali busca dar el golpe de autoridad en Bolivia frente a Always Ready por Libertadores

Deportivo Cali tendrá esta noche (9:00 p.m.) una linda posibilidad de marcar diferencia en el Grupo E de la Copa Libertadores, cuando visite al Always Ready de Bolivia.



No será una misión fácil, ya que deberá enfrentar no solo a su rival de turno, sino a la temida altura de La Paz, cuando dispute el juego en los 3600 metros de altitud en que se encuentra el estadio Hernando Siles.



Luego de la victoria de Corinthias sobre Boca Juniors el martes pasado, un buen resultado por parte de los ‘Azucareros’ le significaría un mejor camino de cara a la clasificación a la segunda fase del certamen.



El Grupo E, en el que hasta ahora han ganado todos sus partidos los que han oficiado de local, es liderado por el Corinthians (6), seguido por Deportivo Cali, Always Ready y Boca Juniors, todos con tres puntos.



El duelo de esta noche es una ocasión para que el Cali cambie esa pobre imagen mostrada en la Liga local.



Es penúltimo de 20 equipos y su última derrota (1-0) como local ante Águilas Doradas caló hondo en el plantel.



El defensa Juan José Tello reconoció que "dentro del camerino se habla siempre buscando mejorar, resolver los problemas que tenemos dentro de la cancha por los malos resultados, cómo salir de esta mala racha de alguna manera desde la parte anímica y lo que trabajamos en el estreno".



El propio técnico, el venezolano Rafael Dudamel, admitió que "todos estos resultados adversos hacen que mis días estén contados en el club, yo soy consciente de eso". Empero, afirmó que están "con la ilusión" de poder revertir el panorama.



Los verdiblancos tendrán bajas para el cotejo ante los bolivianos. El zaguero Jorge Marsiglia se quedó en Cali y está bajo observación médica por un tema de salud que aún no se confirma.



Otros ausentes son Sebastián Leyton y Agustín Vuletich, por decisión técnica; se suma Yony González, en proceso de recuperación por lesión.

Para el rival es una final, ya que anda con un mala campaña en el torneo boliviano.



Está en sexta posición entre ocho equipos en el Grupo B.



Always Ready no podrá contar con su voluntarioso delantero Rodrigo Ramallo, expulsado ante Boca Juniors en Buenos Aires, y aún están en observación médica los volantes Alejandro Chumacero y Juan Carlos Arce.



Ficha técnica:

Estadio: Hernando Siles - La Paz.

Capacidad: 41.143 aficionados.

Árbitro: Augusto Aragón (Ecuador).



Posibles formaciones:

Always Ready: Arnaldo Giménez, Marc Enoumba, Álex Enrique Rambal, Nelson Cabrera, Enrique Flores, Juan Adrián, Gustavo Cristaldo, Jonathan Borja, Mauricio Cortés, Marcos Riquelme y Gustavo Torres.

DT: Eduardo Villegas.



Cali: Guillermo De Amores, Aldaír Gutiérrez, José Caldera, Guillermo Burdisso, Christian Mafla, Jimmy Congo, Enrique Camargo, John Vásquez, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco y Ángelo Rodríguez.

DT: Rafael Dudamel.