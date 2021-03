Bucaramanga vence sobre la hora al Cali y sentencia su suerte en la Liga Colombiana

Daniela Cárdenas

Deportivo Cali Vs. Bucaramanga.

Un Deportivo Cali sin fútbol y sin ambición, cayó este sábado en la noche por 1-0 frente al Atlético Bucaramanga en el estadio Alfonso López y prácticamente se despidió de la posibilidad de clasificarse a los ocho mejores de la Liga, el único objetivo que le quedaba tras haber quedado eliminado, el martes pasado, de la Copa Suramericana.



Los dirigidos por Gerardo Pelusso sabían que tenían que jugarse la vida frente a los ‘Leopardos’, sin embargo, en el juego, fueron superados por un rival que siempre puso las condiciones y que ganó de manera merecida con un gol de Brayan Rovira en tiempo de reposición.



El resultado deja a los verdiblancos estancados con 26 puntos, y, para tener todavía alguna ilusión de llegar a las finales, necesitarán vencer en la última fecha al Pasto en Palmaseca y esperar que Nacional y Rionegro pierdan los partidos que les quedan.



Un pobre juego

En el partido de anoche, Cali saltó a la cancha con una nómina aparentemente ofensiva, con Nicolás Benedetti y Macnelly Torres en la zona creativa.



No obstante, fue tan discreto el nivel del equipo, que solamente se acercó con peligro a los tres minutos, con un remate de tiro libre de Juan Camilo Angulo.



Después, fue un monólogo del cuadro ‘búcaro’, quien por medio de John Fredy Pérez se acercó en tres oportunidades, en las cuales se lució el portero Camilo Vargas.



Precisamente —como ocurrió a lo largo de todo el semestre, el guardameta bogotano fue la gran figura del equipo y evitó que la caída fuera más estrepitosa.



En el segundo tiempo la tónica del partido no cambió y el Cali, que parecía conforme con el empate, solo se atrevió a adelantar líneas sobre el final, pero quedando mal parado atrás.



Y eso lo terminó pagando caro en tiempo de descuento, cuando Rovira, con un remate cruzado y ajustado al palo, venció a Vargas.



El gol ratificó a los locales en las finales del campeonato y dejó a los verdes con las manos vacías.



Se vendrá una semana de decisiones en el conjunto verde, que, como lo reconoció el mismo Pelusso, no pudo conseguir ninguno de los objetivos que se propuso en la campaña.