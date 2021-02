Daniel Molina Durango

Sin ser brillante el Deportivo Cali logró este martes un valioso triunfo por 1-0 en Tunja sobre Chicó, que lo ubica parcialmente en el liderato de la Liga.



Después de una semana pesada por la ausencia de su figura Agustín Palavecino, aturdido por los coqueteos de River y Palmeiras, y luego del sorpresivo empate en casa ante Envigado en la jornada anterior, la afición y el fútbol del Cali reclamaban la presencia del argentino.



Y el 10 volvió, aparentemente luego de dejar algunas cosas claras con la directiva, se vistió de cortos, jugó y anotó el gol del triunfo.



En el primer tiempo hubo control del balón por parte de ambos equipos.

Los azucareros, sin embargo, no se vieron finos y en algunos pasajes del encuentro fueron superados por los veloces jugadores locales.



A los 14 minutos se produjo la primera posibilidad de gol y corrió por cuenta del Chicó; Kevin Londoño desbordó por izquierda, mandó el centro y en el área tomó el balón Nelino Tapia que erró milagrosamente con su remate de zurda.



El Cali respondió y a los 30 minutos Marco Pérez perdió una opción de manera increíble, con todo el arco a su disposición, al rematar fuerte y el balón se fue por arriba del horizontal.



Le puede interesar: ¡El arco está más abajo! El increíble gol que falló Marco Pérez, delantero del Deportivo Cali



A los 33 le anularon un gol al Chicó y a poco del final de la primera parte John Vásquez no terminó bien una jugada por izquierda.



En el complemento fue más de lo mismo, con dominio alterno y algunas llegadas a los arcos.



Hasta que llegó la jugada del gol azucarero, minuto 65, centro de John Vásquez y aparición de Palavecino para mandarla al fondo de la red.

Dos minutos después por poco llega el empate con un remate de Banguero, pero Guillermo de Amores evitó la caída de su valla mandando el balón al tiro de esquina.



Después, por mucho que intentó al Chicó no le alcanzó para el empate. Incluso terminó con uno menos por la expulsión de Diego Echeverri en el remate del encuentro.



Entre tanto el Cali se recogió bien en defensa, aguantó las desordenadas arremetidas del local y salió victorioso con anotación del jugador que más reclamaba la afición: Agustín Palavecino.



Los azucareros ahora suman 10 puntos, son líderes en la tabla y se animan a seguir siendo protagonistas de la Liga.

La ficha

Estadio: Independencia de Tunja.

Árbitro: Bismark Santiago (Atlántico)

Formaciones:



Boyacá Chicó: Pablo Mina, Jonathan Muñoz, Elkin Mosquera, Galileo Del Castillo, Dubán González, Sebastián Támara, Frank Lozano, Kevin Londoño, Boris Palacios, Nelino Tapias y Johan Arenas.

Cambios: Mena y Banguero por Támara y Arenas (58), Calle por Palacios (76), Echeverri por Tapia (89).

Expulsado: Echeverri (90).

DT: Mario García.

Cali: Guillermo de Amores, Juan Camilo Angulo, Hernán Menosse, Jorge Arias, Darwin Andrade, Carlos Robles, Jhojan Valencia, Jhon Vásquez, Agustín Palavecino, Kevin Velasco y Marco Pérez.

Cambios: Rodríguez por Pérez (70), Gómez por Angulo (73), Ramos y Arroyo por Vásquez y Velasco (81).

DT: Alfredo Arias

Gol: 0-1: Palavecino (65).