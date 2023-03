América en los 'gloriosos' y Deportivo Cali en los 'dolorosos': ¿quién ganará el clásico de los extremos del fútbol colombiano?

El presente es diferente y los ánimos distintos, pero la motivación es la misma.



Porque clásico es clásico, una frase que los mismos jugadores utilizan para confirmar que afrontar un partido ante el rival de patio, tiene un sabor especial.



“El clásico es a muerte, es un partido diferente y como tal lo vamos a jugar”, dijo recientemente el zaguero del Deportivo Cali, Kevin Riascos, dando a entender que en estos choques no importa la situación en que se encuentren los equipos.



En igual sentido se pronunció el técnico del América, Alexandre Guimaraes, quien señaló que “Es un partido diferente, es el clásico, un juego en el que debemos puntuar y hacer nuestro trabajo. Lo demás (el presente del Cali) no nos debe interesar porque el rival también cuenta y juega”.



Novedades



Para este duelo que presenta a dos equipos en momentos muy distintos, habría novedades en ambas formaciones.



Por los lados del Deportivo Cali se darían cambios en la zona defensiva y en el mediocampo, buscando con ello el técnico Jorge Luis Pinto la reacción de su plantilla.



Brayan Montaño podría ser lateral izquierdo en lugar de Juan José Tello, y Enrique Camargo estaría por Fabry Castro, en tanto que es posible que Andrés Arroyo le ceda su posición a Adrián Parra para buscar más ataque en este partido.



Por los lados del América, la novedad será la ausencia de Carlos Carlos Darwin Quintero por lesión, y su más seguro sustituto es el español Iago Falque.



Andrés Sarmiento es otro jugador que salió golpeado ante Junior, por lo que su presencia en el clásico no está garantizada.



Quienes jueguen, seguramente saltarán al gramado del Palmaseca con una gran actitud, entendiendo que es un partido aparte porque, como dicen los mismos jugadores, clásico es clásico.