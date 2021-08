Alfredo Arias y el mensaje que pone en duda su continuidad como técnico del Deportivo Cali

Noche agitada la del sábado vivió el Deportivo Cali en su enfrentamiento contra Millonarios. El mal juego del verdiblanco, los goles del 'embajador' que se fue dos veces arriba en el marcador, la agónica anotación de Harold Preciado para el 2-2 y el apagón, no fueron suficientes emociones para que ahora se le deba sumar las versiones periodísticas sobre la posible renuncia del técnico Alfredo Arias.



Según la periodista de Win Sports Estefanía Gómez, el uruguayo expresó un contundente mensaje al finalizar la rueda de prensa.



"El profe Alfredo Arias se despidió después de la rueda de prensa: "un gusto haberlos conocido,no me quedo dónde no me quieren". Mañana se reúne con la junta directiva", escribió la comunicadora en su cuenta de Twitter.

Mensaje que revolucionó las redes sociales que ya daban como un hecho la renuncia del técnico Arias con el 'azucarero'. Sin embargo, luego se conoció una versión donde al parecer los jugadores no permitieron que el estratega renunciara, le brindaron su respaldo y le pidieron que se quedara un juego más.



Lo que se conoce extraoficialmente es que en las próximas horas se reunirá con el Comité Ejecutivo del Deportivo Cali para definir su futuro inmediato.



Cabe recordar que Alfredo Arias no iba a continuar para este semestre luego de haber quedado eliminado el campeonato pasado, pero la difícil situación económica no permitió poder pagar las indemnizaciones correspondientes.



El técnico uruguayo solo ha sumado 5 puntos de 15 posibles en este campeonato, producto de una victoria, dos empates y dos derrotas. En los últimos días ha recibido críticas de los hinchas y algunos socios del Deportivo Cali por redes sociales y en el estadio.



De quedarse Alfredo Arias con el Cali, deberá preparar el próximo partido contra Alianza Petrolera por la sexta fecha de la Liga colombiana, el domingo 22 a las 6:05 de la tarde.