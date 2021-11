Al Deportivo Cali, hasta una derrota lo clasifica a los cuadrangulares finales de la Liga

Se podría decir que Deportivo Cali tiene pie y medio en los cuadrangulares semifinales de la Liga colombiana.



Los azucareros, que reciben este domingo en su estadio al Once Caldas, son séptimos con 30 puntos y aunque parecerían estar en zona de riesgo por la cercanía de equipos que pugnan por la clasificación, entre los detalles que les favorecen está la diferencia de goles en caso de un empate en puntos.



Deportivo Cali tiene +6, Envigado que suma 27 puntos y es el octavo aparece con +2; el noveno Jaguares, con 27 puntos, está en ceros y Bucaramanga (27) que es décimo, cuenta con -1.



Eso quiere decir que al cuadro verdiblanco, hasta la derrota en su estadio le sirve siempre y cuando no sea por goleada y que Jaguares y/o Bucaramanga no ganen por más de cuatro anotaciones.



El empate le permite sumar 31 puntos y eso le daría el tiquete sin importar lo que suceda con los oncenos que están por fuera y pelean por uno de los cupos.



Entre tanto, la victoria al cuadro verdiblanco lo podría ubicar entre los cuatro mejores si se dan otros resultados.



Aunque en el fútbol no todo está dicho y los partidos hay que jugarlos, se podría decir que antes de la jornada de hoy, Deportivo Cali en un 95% tiene asegurado su clasificación. Una eliminación sería un milagro para otros.

Datos

El partido de esta tarde comienza a las 3:30. El Deportivo Cali es séptimo con 30 puntos, mientras que el Once Caldas ocupa la casilla 17 con 19.



Para este compromiso, el Cali alinearía a Guillermo De Amores Juan Franco, José Caldera, Jorge Marsiglia, Darwin Andrade, Andrés Colorado, Andrés Balanta, Jhon Vázquez, Teófilo Gutiérrez, Kevin Velasco y Ángelo Rodríguez.



El Deportivo Cali ha anotado 27 goles en 19 partidos. Es el tercer equipo más efectivo después de Millonarios (33) y Atlético Nacional (31).