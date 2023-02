¿Al Deportivo Cali le entra dinero por la ida de Linda Caicedo al Real Madrid? Esto es lo que se sabe

Linda Caicedo jugó en los dos equipos vallecaucanos, América y Deportivo Cali, saliendo campeona de la Liga femenina con ambas escuadras.



La delantera vallecaucana estuvo en el cuadro rojo en el 2019, y al año siguiente pasó al elenco azucarero, hasta el 2022.



Linda terminó contrato recientemente con el Deportivo Cali, y aunque los directivos azucareros hicieron esfuerzos para renovar el vínculo, la jugadora, asesorada por su empresario, decidió rechazar la propuesta para jugar en el exterior.



El sueño se hizo realidad y la jugadora colombiana estará en el Real Madrid, equipo que la presentará el viernes como su flamante fichaje.



Pero, ¿con esta transferencia al Deportivo Cali le entra algún dinero?

A los azucareros no les llegará un euro, primero porque Linda ya había finalizado contrato, y segundo, porque todavía no hay una legislación clara en el fútbol femenino que les permita a los clubes ganar por una transferencia como sucede en el balompié masculino.



"El Deportivo Cali no gana un peso por lo de Linda, pero quedamos con la satisfacción de haberle dado la mano en un momento difícil para ella, la arropamos, la tratamos bien, y por supuesto ella correspondió de igual manera, siendo artífice del título del 2021", dijo el presidente del cuadro verdiblanco, Luis Fernando Mena.



Con Deportivo Cali, Linda Caicedo jugó 37 partidos y anotó 16 goles, siendo la máxima figura del equipo.